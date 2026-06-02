Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Johan Walckiers
De Rode Duivels werken dinsdagavond in Rijeka hun eerste serieuze test richting het WK af. Tegen Kroatië kiest bondscoach Rudi Garcia niet voor experimenten, maar wel voor een elftal dat al sterk richting zijn WK-basisploeg neigt.

Garcia maakte vooraf duidelijk dat hij het duel niet beschouwt als een vrijblijvende oefenwedstrijd. De Fransman wil zijn ploeg meten met een Europese topnatie en ziet Kroatië als de ideale graadmeter in aanloop naar het wereldkampioenschap.

“Het wordt geen gewone oefenmatch, maar een competitieve wedstrijd”, klonk het bij de bondscoach. De ontmoeting moet duidelijkheid brengen over verschillende posities binnen zijn kern. De basiself lijkt in grote lijnen vast te liggen, maar er moeten nog een aantal zaken uitgeprobeerd worden.

Brandon Mechele als vervanger voor Zeno Debast

Op het middenveld lijkt Hans Vanaken voorlopig naast de basiself te vallen. Garcia kiest voor een stevig en evenwichtig blok met Amadou Onana, Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. Daardoor start ook Nicolas Raskin vermoedelijk op de bank. Vanaken krijgt wel ook zeker speelminuten, want Garcia is van plan om stevig te roteren in de tweede helft.

Achterin krijgt Brandon Mechele dan weer een uitgelezen kans om zich te tonen. Door de afwezigheid van Zeno Debast vormt de verdediger van Club Brugge centraal achterin een duo met Arthur Theate. Dat kan een belangrijk signaal zijn met het oog op het WK, aangezien Debast de eerste groepswedstrijden door zijn blessure mist en Garcia dus alternatieven nodig heeft. Zijn concurrent is Koni De Winter.

Kiezen tussen Lukebakio en Saelemaekers

Ook offensief zijn er enkele verschuivingen. Romelu Lukaku is nog niet klaar voor een basisplaats en daardoor schuift Charles De Ketelaere door naar de spitspositie. Op de flanken lijkt Jérémy Doku zeker van zijn plaats, terwijl Dodi Lukebakio de voorkeur krijgt nu Leandro Trossard ontbreekt. Ook Alexis Saelemaekers, die hoog in de lade ligt bij Garcia, kan daar eventueel nog komen te staan.

De verwachte elf van de Rode Duivels tegen Kroatië: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans, De Bruyne; Lukebakio, De Ketelaere en Doku

