WK LIVE: Qatar roept in België geboren ex-speler Standard op, grote domper voor Anderlecht-speler

Johan Walckiers
In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.

Hugo Broos kan opgelucht ademhalen

Met Hugo Broos (74) heeft er alvast een eerste Belgische bondscoach de oversteek gemaakt, hij verblijft met de nationale ploeg van Zuid-Afrika in Mexico. "Ik ben zeer blij dat we eindelijk kunnen vertrekken, want het is stressy geweest de voorbije dagen door alle visumproblemen."

"Gelukkig zijn die nu van de baan en kunnen we focussen op wat komen gaat", zo sprak hij gisteren op de luchthaven volgens Het Laatste Nieuws. Het WK komt dichterbij en Broos beseft maar al te goed dat ze de laatste tien dagen op Mexicaanse bodem heel goed kunnen gebruiken om helemaal klaar te zijn voor het WK.

Junior Edmilson met Qatar naar WK

Junior Edmilson mag zich opmaken voor het WK met Qatar. De 31-jarige flankaanvaller, geboren in Luik en zoon van voormalig profvoetballer Edmilson Paulo da Silva, werd opgenomen in de definitieve 26-koppige selectie van bondscoach Julen Lopetegui.

Edmilson brak in België door bij STVV en Standard en leek in aanloop naar het WK 2018 dicht bij een selectie voor de Rode Duivels te staan. Uiteindelijk trok hij naar Al-Duhail in Qatar, waar hij nog steeds actief is. De Braziliaanse Belg werd intussen genaturaliseerd tot Qatarees en debuteerde in september 2024 voor de nationale ploeg. Sindsdien verzamelde hij vijftien interlands. Qatar treft op het WK Zwitserland, Canada en Bosnië-Herzegovina in de groepsfase.

Ilay Camara valt af in selectie Senegal

Ilay Camara, rechtsachter van Anderlecht, is één van de zes afvallers in de uiteindelijke selectie van Senegal. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met zijn blessure die hij opliep op het einde van het seizoen. Voor Camara een zware domper, want hij zag echt uit naar het WK na een seizoen waarin hij veel blessurelast had.

Geen comedy-avond voor Rode Duivels

Tijdens het WK wil bondscoach Rudi Garcia niet alleen focussen op prestaties op het veld, maar ook op de mentale frisheid van zijn spelers. Daarom werkt de Belgische voetbalbond aan verschillende ontspanningsmomenten om de lange periode in hotels wat draaglijker te maken.

De Rode Duivels genieten zondag nog van een vrije dag voor hun vertrek naar de Verenigde Staten, maar daarna wacht een intensieve periode van vier tot vijf weken waarin het team grotendeels samen op afzondering leeft. Om sleur en monotone dagen te vermijden, wordt gezocht naar activiteiten naast het voetbal.

Eén van de pistes was een bezoek aan de Brusselse comedyclub Le Fridge, gepland na de oefeninterland in Kroatië. Het concept lag klaar: een comedy-avond met zowel Franstalige als Nederlandstalige artiesten, zodat alle spelers zich aangesproken zouden voelen. Ook de contacten waren al gelegd met de club, die eigendom is van de Franse acteur Kev Adams.

Toch komt het initiatief er voorlopig niet. De timing bleek te krap om alles organisatorisch én op veiligheidsvlak rond te krijgen. Bij Le Fridge wordt dat met enige teleurstelling onthaald, terwijl de voetbalbond ondertussen bekijkt welke alternatieven mogelijk zijn om de groepssfeer en ontspanning tijdens het WK te stimuleren.

Ex-Anderlecht-speler Luckassen naar WK

Derrick Luckassen mag zich onverwacht alsnog opmaken voor het WK met Ghana. De 30-jarige verdediger werd door bondscoach Carlos Queiroz opgeroepen als vervanger van Alexander Djiku, die door een blessure het toernooi mist. Luckassen debuteerde pas in maart voor The Black Stars, maar maakt nu officieel deel uit van de 26-koppige WK-selectie.

Voor Luckassen wordt het zijn eerste wereldkampioenschap. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor AZ en PSV en kende daarna passages bij onder meer Hertha BSC, Kasımpaşa en Maccabi Tel Aviv. Ook in België liet hij zijn sporen na, want tussen 2021 en 2022 kwam hij uit voor Anderlecht. Momenteel staat de verdediger onder contract bij het Cypriotische Pafos. Ghana oefent dinsdag nog tegen Wales en treft op het WK Panama, Engeland en Kroatië.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

