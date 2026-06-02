Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Het leek een dossier dat deze zomer stevig in beweging kon komen, maar de kans dat Jesse Bisiwu naar FC Barcelona trekt, lijkt voorlopig kleiner te worden. De Catalaanse topclub koelde haar interesse in het toptalent van Club Brugge de voorbije weken duidelijk af.

Barcelona volgt al langer jonge buitenlandse profielen met veel potentieel en had ook de naam van Bisiwu prominent op de radar staan. De Belgische flankaanvaller met Ghanese roots geldt als één van de opvallendste talenten uit de jeugdopleiding van Club Brugge en stond in Catalonië hoog aangeschreven.

Bisiwu heeft nog niet bijgetekend bij Club Brugge

Toch lijkt een transfer voorlopig verder weg dan enkele maanden geleden. Bisiwu kende een lastig seizoen bij Club Brugge. De winger, die nog onder contract ligt tot 2027, kreeg opvallend weinig speelminuten nadat hij meerdere voorstellen tot contractverlenging naast zich neerlegde. Ook in de Youth League-finale tegen Real Madrid moest hij het stellen met een korte invalbeurt diep in blessuretijd.

Dat veranderde echter niets aan zijn reputatie bij Europese scouts. Barcelona voerde zelfs gesprekken met Club Brugge over een mogelijke deal en legde een eerste voorstel op tafel. Dat bod werd evenwel afgewezen door blauw-zwart, dat bijzonder stevig aan de onderhandelingstafel zit.

Club Brugge wil hem liefst houden

En precies daar lijkt het dossier nu te blokkeren. Club Brugge blijft vasthouden aan een hoge transfersom voor zijn jeugdproduct en toont weinig bereidheid om water bij de wijn te doen. Daardoor is Barcelona ondertussen andere pistes aan het verkennen in zijn zoektocht naar jong aanvallend talent.

De Catalanen hebben Bisiwu nog niet volledig geschrapt, maar binnen de technische cel is zijn dossier wel wat naar de achtergrond verschoven, schrijft het Spaanse Sport.





Dat zegt veel over het profiel van de 18-jarige winger. Scouts omschrijven hem als een moderne flankaanvaller: explosief, technisch verfijnd en sterk in één-tegen-éénsituaties. Vooral vanaf de linkerflank, wanneer hij met zijn rechtervoet naar binnen snijdt, maakt hij indruk.

Binnen Club Brugge blijft men ondertussen overtuigd van zijn potentieel. Ondanks zijn beperkte speeltijd wordt Bisiwu nog steeds gezien als een speler met een hoge marktwaarde en aanzienlijke groeimarge.