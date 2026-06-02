Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

De onvrede bij een deel van de Antwerp-aanhang blijft toenemen. Dinsdagochtend verscheen aan de hoofdingang van de Bosuil een opvallend spandoek met een duidelijke boodschap: “Plopsa buiten”. Daarmee richten de supporters hun pijlen op bestuurder Steve Van den Kerkhof.

Van den Kerkhof maakt sinds 2025 deel uit van het bestuur van Antwerp, maar ligt al langer onder vuur bij een deel van de achterban. Vooral zijn rol als vertrouweling van clubeigenaar Paul Gheysens zorgt voor spanningen binnen en rond de club.

Supporters willen verandering aan de Antwerp-top

Supportersgroep Antwerp Dynamite liet zich eerder al scherp uit over de interne situatie bij stamnummer één. Volgens hen zou de sfeer binnen de dagelijkse werking van de club sterk achteruit zijn gegaan sinds Van den Kerkhof meer invloed kreeg. In een eerder statement sprak de supportersvereniging over een klimaat waarin kritiek of ongenoegen niet langer gewaardeerd wordt.

De recente exit van COO Kris Onghena heeft het ongenoegen nog versterkt. Onghena gold binnen Antwerp als een belangrijke schakel in de organisatie en onderhield nauwe banden met de supporters. Zijn vertrek wordt door velen gezien als een nieuw signaal dat er intern spanningen bestaan.





Bij de fans leeft dan ook steeds nadrukkelijker de vraag naar verandering. Sommigen pleiten openlijk voor een nieuwe koers en zelfs een mogelijke overname van de club. Het spandoek aan de Bosuil past duidelijk binnen die bredere roep om verandering.

Van den Kerkhof onder vuur bij fans

Van den Kerkhof bouwde eerder een stevige reputatie op als CEO van Plopsa, waar hij meer dan twintig jaar aan het roer stond en mee verantwoordelijk was voor de commerciële groei van de pretparkgroep. In 2023 kwam hij echter onder druk te staan na beschuldigingen over de werkcultuur binnen het bedrijf. Een onderzoek van het arbeidsauditoraat stelde geen strafbare feiten vast, maar na een kritisch intern rapport kwam er wel een einde aan zijn periode bij Plopsa.

De actie aan de Bosuil toont aan dat de spanningen bij Antwerp nog lang niet zijn gaan liggen. Terwijl de club zich opmaakt voor een belangrijke zomer, lijkt ook naast het veld het laatste woord nog niet gezegd.