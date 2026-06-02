Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Vertrek in de jeugdopleiding van Standard. Na Afonso, kapitein van SL16 FC, is het nu het jongere broertje, Prince N’Salambi, dat richting Racing Genk trekt. De Limburgers waren verschillende andere Europese clubs te snel af.

Zoals bij Standard en elders is er heel wat beweging bij de jeugd, nog voor de zomermercato van start gaat. Bij de Rouches werd bijvoorbeeld de jonge aanvaller Brandon "Bula" Nogueira net getransfereerd en hij zou vanaf volgend seizoen kunnen aansluiten bij de U23-kern.

Uit die U23-kern vertrekt Afonso N’Salambi, zoals we midden mei al meldden. De kapitein van SL16 FC mikte op een plaats in de A-ploeg, maar op die vraag ging Marc Wilmots niet in. Er lopen gesprekken met verschillende clubs uit de Challenger Pro League.

Afonso, die dertien van de twintig jaren van zijn leven bij Standard doorbracht, is niet het enige familielid dat stamnummer 16 verlaat. Het is immers officieel: zijn jongere broer, Prince N’Salambi (17), vertrekt ook.

Prince N’Salambi verlaat Standard voor Genk

Prince was een belangrijk onderdeel van de U18-kern van Standard en had al op de deur van de U23 kunnen kloppen, maar hij trekt slechts een vijftigtal kilometer noordelijker: hij sluit aan bij de academie van Racing Genk.

De Limburgse club zal hem integreren in haar U23-ploeg, die ook volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League uitkomt, na dit seizoen als vijftiende te zijn geëindigd, op gelijke hoogte met RSCA Futures. Prince N’Salambi tekende een contract voor drie jaar in de Cegeka Arena, ondanks interesse van onder meer Lille… en Bayern München.





Bij de jeugd van Standard moet nog een ander belangrijk dossier beslecht worden: dat van Ilian Hadidi, die begeerd wordt door een groot deel van de Europese topclubs. De Marokkaanse belofteninternational wordt onder meer gelinkt aan Feyenoord, ondanks interesse van nog prestigieuzere clubs. Stamnummer 16 heeft de hoop om hem te behouden nog niet opgegeven.

De jacht op grote talenten bij de Belgische topploegen blijft dus in alle hevigheid woeden...