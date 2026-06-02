Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

Bij Anderlecht wordt deze zomer volop gerekend, gewikt en gewogen. Antoine Sibierski staat voor een loodzware opdracht: met een beperkt transferbudget opnieuw kwaliteit in de kern pompen en tegelijk de kloof met Club Brugge en Union proberen te verkleinen.

Maar precies daar dreigt zich nu een bijzonder lastig dossier aan te dienen: Mihajlo Cvetkovic. De 19-jarige Servische spits zou nochtans liefst géén onderdeel zijn van een uitgaande transferzomer in het Lotto Park.

Cvetkovic één van de weinigen die niet ontgoochelde

Anderlecht haalde Cvetkovic pas vorige zomer naar Brussel en ondanks een woelig seizoen vol teleurstellingen behoorde de aanvaller tot de uitzonderingen die wél overeind bleven. Met 13 doelpunten in 39 wedstrijden bevestigde hij zijn reputatie als één van de grote aanvallende talenten van zijn generatie. Ook bij Servië blijft hij indruk maken met sterke statistieken bij de U19.

En dat is in Europa niet onopgemerkt gebleven. De belangstelling voor Cvetkovic groeit week na week. In Duitsland volgen meerdere Bundesliga-clubs zijn situatie nauwgezet. Vooral Eintracht Frankfurt blijft nadrukkelijk op de achtergrond meespelen.

Duitse interesse stijgt elke dag

De Duitsers probeerden hem in januari al binnen te halen met een bod van ongeveer tien miljoen euro, maar dat werd zonder veel twijfel afgewezen. Intussen zijn ze bereid verder te gaan, terwijl ook Freiburg zijn naam op het lijstje heeft gezet.

Anderlecht speelt voorlopig hard spel. Paars-wit denkt aan een transfersom tussen 15 en 20 miljoen euro en wijst daarbij terecht op het contract van de Serviër, dat nog loopt tot 2029. Bovendien kan Anderlecht Europa League-voetbal aanbieden, terwijl sommige geïnteresseerde clubs die troef niet hebben.





Toch ligt de realiteit complexer. Sibierski beschikt deze zomer naar verwachting over een transferbudget van ongeveer twintig miljoen euro. Daarmee moet hij op meerdere posities versterken én een ploeg bouwen die opnieuw kan concurreren met de Belgische top. Dat bedrag volstaat nauwelijks om de nodige kwaliteitsinjectie te realiseren.

Anderlecht wil hem niet kwijt, maar heeft weinig andere dure spelers

En precies daarom wordt Cvetkovic plots een financieel sleutelstuk. Binnen de huidige kern zijn er amper spelers met een echte topmarktwaarde. Nathan De Cat blijft het grootste goudhaantje van Neerpede, maar Anderlecht wil zijn jonge middenvelder liever nog een seizoen houden. Meteen daarachter komt Cvetkovic. Van alle spelers die vandaag beschikbaar zijn, is hij wellicht degene die het meeste cash kan genereren.

Dat maakt het dossier bijzonder gevoelig. Sportief wil Anderlecht hem liever niet kwijt. Daarover bestaat weinig discussie. Cvetkovic was één van de weinige lichtpunten van een wisselvallig seizoen en de club ziet in hem nog steeds een spits met aanzienlijke groeimarge. Zijn profiel — jong, mobiel, doelgericht en met internationale potentie — is exact het type speler waarmee Anderlecht opnieuw sportief wil groeien.

Sibierski moet veel halen met weinig geld

Maar tegelijk weet men in Brussel dat emoties zelden winnen van boekhouding. Een bod boven de vijftien miljoen euro zou in de huidige context bijzonder moeilijk te weigeren zijn. Niet omdat Anderlecht hem weg wil, wel omdat de club zichzelf opnieuw dichter bij Union en Club Brugge wil brengen. En daarvoor is geld nodig.

Veel geld. De paradox is pijnlijk: net de speler die Anderlecht sportief liever behoudt, kan wel eens degene worden die de transferzomer van Sibierski mogelijk maakt. Met de stijgende buitenlandse interesse lijkt de kans dan ook reëel dat Cvetkovic de komende weken steeds nadrukkelijker het centrum van het transfergeweld wordt.

Paars-wit hoopt hem nog minstens een seizoen te houden. Maar hoe langer de Bundesliga zich roert en hoe hoger de biedingen oplopen, hoe moeilijker dat standpunt overeind zal blijven.