Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Matias Fernandez-Pardo beleefde het seizoen van zijn doorbraak en dat blijft niet onopgemerkt. De voormalige speler van AA Gent groeide bij Lille uit tot een vaste waarde, koos onlangs voor de Rode Duivels en zag zijn marktwaarde op Transfermarkt dinsdag nog stijgen naar 35 miljoen euro.

Maar in Noord-Frankrijk lachen ze daar vooral eens mee. De 21-jarige aanvaller zette zichzelf dit seizoen definitief op de Europese radar met sterke prestaties in de Ligue 1. Fernandez-Pardo, die zowel op de flank als centraal uit de voeten kan, combineerde snelheid, dribbelkracht en rendement en werd daarvoor beloond met een selectie voor het WK bij België.

Lille wil 70 miljoen voor Fernandez-Pardo

Die ontwikkeling heeft vanzelfsprekend ook de transfermarkt in beweging gezet. Verschillende Europese topclubs volgen zijn situatie nauwgezet. Borussia Dortmund wordt nadrukkelijk genoemd, terwijl ook Liverpool en Bayern München de aanvaller al geruime tijd op de radar hebben staan. Daarnaast zouden meerdere Premier League-clubs klaarstaan om zich in het dossier te mengen.

Bij Lille beseffen ze echter maar al te goed dat hun goudhaantje almaar meer waard dreigt te worden. Fernandez-Pardo ligt nog vast tot 2029 en de Franse club voelt zich daardoor in een bijzonder sterke onderhandelingspositie.

Lille wil hem liever nog een seizoen houden

Hoewel zijn marktwaarde op Transfermarkt inmiddels op 35 miljoen euro staat, ligt de interne waardering van Lille een pak hoger. De club zou pas bereid zijn gesprekken op te starten vanaf liefst 70 miljoen euro. Daarmee maken de Noord-Fransen meteen duidelijk dat ze niet van plan zijn hun revelatie goedkoop te laten vertrekken.

Dat stevige prijskaartje heeft meerdere redenen. Niet alleen zijn contractduur speelt mee, ook zijn recente keuze voor de Rode Duivels en zijn WK-selectie versterken zijn internationale profiel. Lille lijkt bovendien bereid om nog minstens een seizoen te wachten, in de hoop dat Fernandez-Pardo zijn ontwikkeling verderzet en zijn waarde nog verder de hoogte in jaagt.



