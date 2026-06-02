'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

Speelt Zulte Waregem deze zomer een sterkhouder kwijt? Het lijkt er steeds meer op, want KRC Genk voert de forcing voor Jeppe Erenbjerg. Zulte Waregem zal hem echter niet zomaar voor een appel en een ei willen laten vertrekken.

Volgens onze informatie toonden Antwerp FC en Standard concrete interesse in Erenbjerg. The Great Old en De Rouches hebben volgend seizoen het één en ander recht te zetten en willen dat met onder meer Erenbjerg gaan doen.

Antwerp polste al voorzichtig naar de voorwaarden van Erenbjerg bij Zulte Waregem en naar de interesse van de speler in een verhuis. Standard heeft dan weer nog geen move gemaakt. KRC Genk werd vervolgens toegevoegd aan het lijstje van geïnteresseerden. En zij zijn concreet.

Jeppe Erenbjerg in de belangstelling van Genk, Standard en Antwerp

KRC Genk zou de forcing nu voeren en al gesprekken aan het voeren zijn om Erenbjerg in huis te halen. Op die manier mag er snel witte rook verwacht worden, althans volgens Het Nieuwsblad dat gewag maakt van de gesprekken.

Zulte Waregem haalde Erenbjerg in 2024 weg bij het Deense B.93. Essevee betaalde toen slechts 300.000 euro. Ondertussen schat Transfermarkt zijn marktwaarde op drie miljoen euro, maar Zulte Waregem zal hem niet zomaar laten vertrekken.

Jeppe Erenbjerg en Zulte Waregem kunnen het hard spelen

Eind vorig jaar verlengden ze zijn contract nog tot juni 2029. Op die manier hebben ze de touwtjes stevig in handen en zullen ze Erenbjerg alleen laten vertrekken aan de juiste voorwaarden, de juiste prijs en mogelijk ook aan de juiste club.



Lees ook... Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern›

Vlak voor kerst kwam Essevee met het nieuws naar buiten dat Erenbjerg zijn contract heeft verlengd tot juni 2029. De 26-jarige Deen kon op die manier langer voor goals en assists gaan zorgen aan de Gaverbeek en iedereen was blij met die move.

Een vroeg kerstcadeautje... 😍



✍️ Jeppe tekent een nieuw contract van 3,5 seizoenen bij Essevee. Lees er alles over op https://t.co/nZpr0iMtqx pic.twitter.com/bH9DLbJ7LX — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) December 24, 2025

Erenbjerg kwam in de zomer van 2024 over van het Deense Boldklubben AF 1893. Vorig jaar zorgde hij voor zes goals en vijf assists in de Challenger Pro League, dit seizoen klokte hij al af op dertien goals en vijf assists. Daarmee was hij van enorme waarde voor zijn club.

"Jeppe maakte het voorbije jaar een ongelofelijke evolutie”, blikt Niels Leroy terug op de webstek van Essevee. “We zijn ervan overtuigd dat Jeppe ook de komende maanden en jaren nog stappen zal zetten en zijn tevreden dat hij dit in ons shirt zal doen.”

De warme omgeving waar Jeppe Erenbjerg zich goed voelt

“Ik voel me hier enorm goed. Het gaat natuurlijk om de prestaties op het veld, maar daarvoor is een warme en goede omgeving belangrijk", was ook Erenbjerg zelf zeer enthousiast in het persbericht op de website van de club. Een paar maanden later lijkt er alsnog een stap hogerop van te gaan komen.

Dat hoeft niet per se te verbazen. Zulte Waregem kan topspelers niet per se bijhouden als er genoeg geld op tafel komt. Het werd bovendien amper dertiende dit seizoen, terwijl Erenbjerg hoger mag dromen en in een voetballende ploeg misschien ook nog eens beter tot zijn recht zou kunnen komen.