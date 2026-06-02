'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

Bij RSC Anderlecht zal er de komende jaren heel wat moeten veranderen om opnieuw competitief te zijn. In die optiek willen ze ook maar wat graag een aantal interessante transfers gaan doen. Ondertussen hebben ze al iemand op het oog.

RSC Anderlecht zou zijn oog hebben laten schijnen op de 17-jarige aanvaller Valentin Joseph van de Blackburn Rovers. Volgens Engelse media zou paars-wit een van de teams zijn die er de jonge aanvaller graag zouden bij willen hebben.

Ook onder meer het Duitse Wolfsburg en het Schotse Rangers wordt al genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Valentin Joseph. De jonge aanvaller kwam uit de eigen Academy van Blackburn en zou volgend seizoen de overstap kunnen maken van de U18 naar de U21 van Blackburn.

RSC Anderlecht toont interesse in Valentin Joseph

Dit seizoen was hij met acht goals en een assist in acht wedstrijden in de U18-competitie van het Engelse voetbal van groot belang voor de Blackburn Rovers. Zij zullen hem dus ook niet zomaar laten vertrekken voor een appel en een ei, ook al zou hij zelf wel willen vertrekken omdat hij niet meteen aanspraak maakt op een stekje in de A-kern.

En toch wordt het niet makkelijk. Zeker niet als er een opbod zou beginnen tussen de geïnteresseerde clubs. Aan Anderlecht dus om zo snel mogelijk te handelen en zo de spits weg te kapen voor de neus van Wolfsburg, Rangers en mogelijk een aantal Engelse teams.

Verschillende kapers op de kust voor Valentin Joseph van Blackburn Rovers

Valentin Joseph was volgens Transfermarkt in amper twaalf procent van de wedstrijden basisspeler, maar zou dus zeker een optie op de toekomst kunnen worden. Rest de vraag of Anderlecht hem wél meteen een stekje in de A-kern zal kunnen gaan aanbieden.





Dat lijkt alvast wat Joseph zelf wil. Mogelijk krijgt hij bij Anderlecht wel sneller de kans dan bij Rangers of Wolfsburg, maar een en ander kan ook afhangen van een eventueel Europees avontuur. We houden de zaak de komende weken in ieder geval in de gaten voor jullie.