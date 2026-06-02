Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

Romelu Lukaku zal straks tegen Kroatië zijn eerste minuten maken sinds begin maart. Op het eerste gezicht is dat slechts een oefeninterland in aanloop naar het WK, maar voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels betekent deze wedstrijd veel meer dan dat.

Het is het begin van een race tegen de klok die hij al maanden voert. Een race waarin hij alles op alles heeft gezet om op het juiste moment klaar te zijn. En dat zegt veel over Lukaku.

Niet veel topspelers zouden hetzelfde doen

Hoeveel topspelers zouden bereid zijn hun club tegen de haren in te strijken om volledig in functie van een WK te werken? Hoeveel spelers zouden een groot deel van hun revalidatie buiten de clubstructuur afwerken omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat de beste weg is richting een eindtoernooi? Lukaku deed het wel.

De spits heeft de voorbije maanden één prioriteit gehad: zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen van het WK. Niet Napoli, niet zijn contractsituatie, niet zijn toekomst. Alles stond in het teken van de Rode Duivels.

Dat is opmerkelijk, want zijn situatie op clubniveau is verre van ideaal geworden. Voor zijn blessure was Lukaku nog een belangrijke pion in Napels, maar tijdens zijn afwezigheid veranderde de dynamiek. De concurrentie schoof op, de twijfels groeiden en achter de schermen voelde de Belgische spits wellicht al dat hij niet langer onaantastbaar was.

Status bij Napoli speelde uiteraard mee

Lukaku kent de voetbalwereld ondertussen beter dan wie ook. Hij heeft de absolute top meegemaakt, werd bewierookt én afgeschreven, verkocht voor recordbedragen en bekritiseerd na mindere periodes. Hij zal dus zelf ook wel beseffen dat zijn positie bij Napoli niet meer dezelfde is als enkele maanden geleden.



Lees ook... WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen›

Daar komt nog bij dat de relatie met de club niet ongeschonden uit deze periode lijkt te komen. Terwijl Lukaku in België werkte aan zijn terugkeer, kreeg hij vanuit Napels kritiek te verwerken. Dat zal ongetwijfeld zijn sporen hebben nagelaten. Zeker bij een speler die altijd veel belang heeft gehecht aan vertrouwen en waardering.

Misschien speelt daarom ook nog iets anders mee. Lukaku weet dat een WK nog altijd de grootste etalage in het voetbal is. Zeker voor een speler van 33 jaar die mogelijk opnieuw voor een belangrijke keuze in zijn carrière staat. Als hij in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een sterk toernooi speelt, zullen geïnteresseerde clubs niet naar zijn blessure kijken, maar naar zijn prestaties op het grootste podium.

WK is beste vitrine voor geïnteresseerde ploegen

Dat betekent echter niet dat hij alleen uit eigenbelang handelt. Integendeel. Lukaku heeft doorheen zijn hele carrière bewezen dat hij een bijzondere band heeft met de nationale ploeg. Waar sommige spelers internationale wedstrijden als een verplicht nummer beschouwen, lijkt hij telkens opnieuw energie te halen uit het shirt van de Rode Duivels. Zelfs in periodes waarin het op clubniveau minder liep, bleef hij meestal leveren voor België.

Voor bondscoach Rudi Garcia wordt het nu een belangrijke opdracht om zijn aanvalsleider stap voor stap klaar te stomen. De kans is klein dat Lukaku meteen basisspeler wordt op het WK. Na maanden zonder wedstrijdritme zou dat een te groot risico zijn. Maar Garcia mag ook niet in de val trappen om hem louter als supersub te beschouwen.

Lukaku is nooit dat type spits geweest. Doorheen zijn carrière rendeerde hij het best wanneer hij vanaf de eerste minuut een verdediging kon bestoken, fysieke duels kon aangaan en tegenstanders langzaam kon murw spelen. Hij leeft van ritme, vertrouwen en herhaling. Niet van twintig minuten invallen wanneer een wedstrijd al volledig opengebroken is.

Daarom zijn de minuten tegen Kroatië zo belangrijk. Niet omdat België die oefenwedstrijd moet winnen, maar omdat Lukaku opnieuw moet voelen wat het is om een wedstrijd te spelen. Om duels aan te gaan. Om pijnvrij te sprinten. Om opnieuw spits te zijn.

De komende weken zullen bepalen hoeveel minuten hij krijgt en hoe snel hij zijn beste niveau terugvindt. Maar één ding staat nu al vast: weinig spelers hebben zoveel opgeofferd om klaar te raken voor dit WK als Romelu Lukaku.

En wie zijn carrière een beetje kent, weet dat hij net in die situaties vaak op zijn gevaarlijkst is.