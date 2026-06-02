Analyse Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
| Reageer
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Romelu Lukaku zal straks tegen Kroatië zijn eerste minuten maken sinds begin maart. Op het eerste gezicht is dat slechts een oefeninterland in aanloop naar het WK, maar voor de topschutter aller tijden van de Rode Duivels betekent deze wedstrijd veel meer dan dat. 

Het is het begin van een race tegen de klok die hij al maanden voert. Een race waarin hij alles op alles heeft gezet om op het juiste moment klaar te zijn. En dat zegt veel over Lukaku.

Niet veel topspelers zouden hetzelfde doen

Hoeveel topspelers zouden bereid zijn hun club tegen de haren in te strijken om volledig in functie van een WK te werken? Hoeveel spelers zouden een groot deel van hun revalidatie buiten de clubstructuur afwerken omdat ze ervan overtuigd zijn dat dat de beste weg is richting een eindtoernooi? Lukaku deed het wel.

De spits heeft de voorbije maanden één prioriteit gehad: zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen van het WK. Niet Napoli, niet zijn contractsituatie, niet zijn toekomst. Alles stond in het teken van de Rode Duivels.

Dat is opmerkelijk, want zijn situatie op clubniveau is verre van ideaal geworden. Voor zijn blessure was Lukaku nog een belangrijke pion in Napels, maar tijdens zijn afwezigheid veranderde de dynamiek. De concurrentie schoof op, de twijfels groeiden en achter de schermen voelde de Belgische spits wellicht al dat hij niet langer onaantastbaar was.

Status bij Napoli speelde uiteraard mee

Lukaku kent de voetbalwereld ondertussen beter dan wie ook. Hij heeft de absolute top meegemaakt, werd bewierookt én afgeschreven, verkocht voor recordbedragen en bekritiseerd na mindere periodes. Hij zal dus zelf ook wel beseffen dat zijn positie bij Napoli niet meer dezelfde is als enkele maanden geleden.

Lees ook... WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

Daar komt nog bij dat de relatie met de club niet ongeschonden uit deze periode lijkt te komen. Terwijl Lukaku in België werkte aan zijn terugkeer, kreeg hij vanuit Napels kritiek te verwerken. Dat zal ongetwijfeld zijn sporen hebben nagelaten. Zeker bij een speler die altijd veel belang heeft gehecht aan vertrouwen en waardering.

Misschien speelt daarom ook nog iets anders mee. Lukaku weet dat een WK nog altijd de grootste etalage in het voetbal is. Zeker voor een speler van 33 jaar die mogelijk opnieuw voor een belangrijke keuze in zijn carrière staat. Als hij in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een sterk toernooi speelt, zullen geïnteresseerde clubs niet naar zijn blessure kijken, maar naar zijn prestaties op het grootste podium.

WK is beste vitrine voor geïnteresseerde ploegen

Dat betekent echter niet dat hij alleen uit eigenbelang handelt. Integendeel. Lukaku heeft doorheen zijn hele carrière bewezen dat hij een bijzondere band heeft met de nationale ploeg. Waar sommige spelers internationale wedstrijden als een verplicht nummer beschouwen, lijkt hij telkens opnieuw energie te halen uit het shirt van de Rode Duivels. Zelfs in periodes waarin het op clubniveau minder liep, bleef hij meestal leveren voor België.

Voor bondscoach Rudi Garcia wordt het nu een belangrijke opdracht om zijn aanvalsleider stap voor stap klaar te stomen. De kans is klein dat Lukaku meteen basisspeler wordt op het WK. Na maanden zonder wedstrijdritme zou dat een te groot risico zijn. Maar Garcia mag ook niet in de val trappen om hem louter als supersub te beschouwen.

Lukaku is nooit dat type spits geweest. Doorheen zijn carrière rendeerde hij het best wanneer hij vanaf de eerste minuut een verdediging kon bestoken, fysieke duels kon aangaan en tegenstanders langzaam kon murw spelen. Hij leeft van ritme, vertrouwen en herhaling. Niet van twintig minuten invallen wanneer een wedstrijd al volledig opengebroken is.

Daarom zijn de minuten tegen Kroatië zo belangrijk. Niet omdat België die oefenwedstrijd moet winnen, maar omdat Lukaku opnieuw moet voelen wat het is om een wedstrijd te spelen. Om duels aan te gaan. Om pijnvrij te sprinten. Om opnieuw spits te zijn.

De komende weken zullen bepalen hoeveel minuten hij krijgt en hoe snel hij zijn beste niveau terugvindt. Maar één ding staat nu al vast: weinig spelers hebben zoveel opgeofferd om klaar te raken voor dit WK als Romelu Lukaku.

En wie zijn carrière een beetje kent, weet dat hij net in die situaties vaak op zijn gevaarlijkst is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Kroatië - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
1
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

09:30
1
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Tedesco

15:00
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

11:30
6
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
3
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
2
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
9
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

12:00
1
Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

19:30
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
7
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

07:20
2
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

20:20
Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

11:05
Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

08:30
Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

19:00
53
Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

10:31
2
Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

10:00
3
Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

09:00
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
20
Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

08:00
2
Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

07:00
2
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

23:00
1
Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

01/06
7
Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent Analyse

Rik De Mil bijt van zich af en ziet groot verschil met vorig seizoen bij KAA Gent

06:00
6
Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

Doe uw duit in het zakje: wie komt naast Tzolis en Vanaken in het team van het seizoen

22:00
1
Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

01/06
7
Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

Jonge Rode Duivels schrijven geschiedenis op EK en kennen nu ook tegenstander

19:15
"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

"Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing"

22:30
23
Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

01/06
1
De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

01/06
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over 'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje' cartman_96 cartman_96 over Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Joske89 Joske89 over Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League .. .. over Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale Dirk1897 Dirk1897 over Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer Impala Impala over Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA titof161 titof161 over Georges-Louis Bouchez intègre le Conseil d'administration de la Pro League ! Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved