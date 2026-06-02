Aernout Van Lindt
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer
Excelsior Virton, dat promoveerde naar de Challenger Pro League, heeft het contract van zijn trainer Pascal Carzaniga, dat op 30 juni afloopt, niet verlengd. De club uit de Gaume zal dus volgend seizoen een nieuwe trainer hebben, al is voorlopig nog niet bekend wie dat wordt.

Onder de neus van RAEC Mons en Royale Union Tubize-Braine heeft Excelsior Virton de titel in D1 ACFF gepakt op het einde van het seizoen. Daardoor promoveert de club naar de Challenger Pro League en naar het profvoetbal.

Virton gaat niet verder met zijn coach

Die titel werd veroverd onder leiding van Pascal Carzaniga, maar hij staat volgend seizoen niet langer langs de lijn bij de Gaumais. Carzaniga had dat vorige vrijdag al zelf bekendgemaakt tijdens de ceremonie van de Gouden Schoen van D1 ACFF.

Intussen heeft de club uit Virton het nieuws ook officieel bevestigd via de sociale media. "Het contract van de hoofdtrainer van RE Virton loopt af op 30 juni 2026 en zal niet worden verlengd", klinkt het in het communiqué.

Geen Challenger Pro League met Virton voor Pascal Carzaniga

"De club bedankt hem voor zijn werk en inzet tijdens het voorbije seizoen, dat werd afgesloten met de promotie naar D1B. RE Virton richt zich nu op de voorbereiding van volgend seizoen en de verdere uitbouw van zijn sportieve project."

Een kort bericht dus van de Luxemburgse club, die in handen is van de Franse international N'Golo Kanté. Hij kwam na het behalen van de titel ook langs om de spelers te bezoeken. Wie Pascal Carzaniga zal opvolgen, is voorlopig nog niet bekend.

 Speeldag 22
Namen UR Namen UR 1-2 Union SG Union SG
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-0 Bergen Bergen
Virton Virton 2-1 Charleroi Charleroi
FC Meux FC Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek-Evere Schaerbeek-Evere 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve

