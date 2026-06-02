Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Toch wel een aantal grote verrassingen in de basiself van de Rode Duivels. Zo kiest Rudi Garcia voor Amadou Onana centraal achterin tussen Theate en Ngoy. Brandon Mechele schuift zo nog wat dieper achteruit in de pikorde.

We gaven eerder al de basiself van de Rode Duivels prijs, maar dichter bij de start van de wedstrijd is duidelijk geworden dat er nog meer aan experimenteren zal gedaan worden dan misschien eerst nog gedacht. Zeker achteraan.

Amadou Onana zal namelijk tussen Theate en Ngoy schuiven, terwijl Saelemaekers en De Cuyper als wingbacks zullen fungeren. En zo kiest Rudi Garcia minder dan tien dagen voor de start van het WK plots voor een 3-5-2.

"Het is verrassend", meent Marc Degryse

Brandon Mechele schuift zo nog wat dieper door in de pikorde en hoort dus niet bij de drie eerste keuzes voor centrale verdedigers. "Het is toch een beetje verrassend. We hadden toch wat andere namen in de ploeg verwacht", opende Marc Degryse zijn analyse bij VTM.

"Er staan wat jongens in die ik niet verwacht had en zeker niet op die positie, zoals zeker Onana in een driemansdefensie. Je zal maar Mechele zijn, die toch wel dacht te kunnen starten in afwezigheid van Debast. Ngoy heeft ook nog niet te veel bewezen."

"We hebben Meunier, Seys en Castagne als rechtsachters, maar zij worden niet gebruikt. En voorin is er Doku en De Ketelaere als een soort systeem met twee spitsen. Uittesten, proberen, zoeken, een experiment is het toch wel. Ik hoop dat we niet zo gaan spelen op het WK. Tegen de USA deden we het aanvallend heel goed."



"Het is een beetje raar om dat nu te doen", aldus Degryse. Frank Boeckx pikte in: "Kroatië speelt in hetzelfde systeem, maar dit is niet het moment om te gaan spiegelen. Als dit een experiment is om niet te gebruiken op het WK, dan is het een verloren wedstrijd. Is het doorgesproken met de spelers, is het op hun vraag? Dat lijkt mij raar."