Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Toch wel een aantal grote verrassingen in de basiself van de Rode Duivels. Zo kiest Rudi Garcia voor Amadou Onana centraal achterin tussen Theate en Ngoy. Brandon Mechele schuift zo nog wat dieper achteruit in de pikorde.

We gaven eerder al de basiself van de Rode Duivels prijs, maar dichter bij de start van de wedstrijd is duidelijk geworden dat er nog meer aan experimenteren zal gedaan worden dan misschien eerst nog gedacht. Zeker achteraan.

Amadou Onana zal namelijk tussen Theate en Ngoy schuiven, terwijl Saelemaekers en De Cuyper als wingbacks zullen fungeren. En zo kiest Rudi Garcia minder dan tien dagen voor de start van het WK plots voor een 3-5-2.

"Het is verrassend", meent Marc Degryse

Brandon Mechele schuift zo nog wat dieper door in de pikorde en hoort dus niet bij de drie eerste keuzes voor centrale verdedigers. "Het is toch een beetje verrassend. We hadden toch wat andere namen in de ploeg verwacht", opende Marc Degryse zijn analyse bij VTM.

"Er staan wat jongens in die ik niet verwacht had en zeker niet op die positie, zoals zeker Onana in een driemansdefensie. Je zal maar Mechele zijn, die toch wel dacht te kunnen starten in afwezigheid van Debast. Ngoy heeft ook nog niet te veel bewezen."

Veel verrassende jongens in de basisploeg bij Rode Duivels

"We hebben Meunier, Seys en Castagne als rechtsachters, maar zij worden niet gebruikt. En voorin is er Doku en De Ketelaere als een soort systeem met twee spitsen. Uittesten, proberen, zoeken, een experiment is het toch wel. Ik hoop dat we niet zo gaan spelen op het WK. Tegen de USA deden we het aanvallend heel goed."

Lees ook... Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

"Het is een beetje raar om dat nu te doen", aldus Degryse. Frank Boeckx pikte in: "Kroatië speelt in hetzelfde systeem, maar dit is niet het moment om te gaan spiegelen. Als dit een experiment is om niet te gebruiken op het WK, dan is het een verloren wedstrijd. Is het doorgesproken met de spelers, is het op hun vraag? Dat lijkt mij raar."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Kroatië

Meer nieuws

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

19:00
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
4
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
1
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
5
Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

12:00
2
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
12
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

09:30
1
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

07:20
2
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
13
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
11
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

21:00
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

11:30
6
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

20:20
Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

Genk haalt groot talent weg bij Standard… ondanks interesse van Bayern

11:05
Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

Rudi Garcia reageert op de clash tussen De Bruyne en Napoli: "Ik onthoud het beeld van Kevin uit Luik"

08:30
Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia heeft groot nieuws over Romelu Lukaku

01/06
Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA

01/06
55
Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop

10:31
6
Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

Club Brugge lijkt enorm talent dan toch te kunnen houden (want ze spelen het hard)

10:00
3
Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

Opvallend: Dévy Rigaux moet bij Feyenoord meteen een héél grote knoop over legende doorhakken

09:00
Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

Stevige verrassing: Thibaut Courtois investeert in deze Belgische club

20:30
20
Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

08:00
3
LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

LIVE WK-nieuws: Algerije en Iran maken selecties bekend

23:00
1
Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

Leegloop Union SG meer dan enkel Burgess? 'Duitse én Italiaanse interesse in verdediger Union SG'

07:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Kroatië - België: 0-2 FCB vo altijd FCB vo altijd over Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander Dirk1897 Dirk1897 over Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer Joachim de beuk erin Joachim de beuk erin over Verrassing: 'Standard wil voormalige jeugdspeler plots terughalen' Joske89 Joske89 over Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale .. .. over Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits' TheWiseGuy TheWiseGuy over Plopsa buiten”: Antwerp-fans sturen stevige boodschap naar clubtop TheWiseGuy TheWiseGuy over Vincent Mannaert trekt aan de alarmbel en dient plots voorstel in bij FIFA Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved