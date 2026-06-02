Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

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Na vijf jaar trouwe dienst verlaat Ibrahima Konaté Liverpool officieel op het einde van zijn contract. Als vrije speler wekt de Franse verdediger de interesse van Real Madrid en Bayern München in de aanloop naar het WK.

Aernout Van Lindt

Ibrahima Konaté heeft voor Real Madrid gekozen

Het Bayern München van Vincent Kompany wilde hem, maar Ibrahima Konaté heeft voor Real Madrid gekozen. Hij was transfervrij na zijn vertrek bij Liverpool, waar hij vijf jaar speelde. De Franse verdediger gaat in Spanje tekenen en wordt zo ploegmaat van Thibaut Courtois.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!

Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.

Here we go, expected right after. 🔜

Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Volgens journalist Fabrizio Romano zou Konaté een contract voor vier jaar tekenen bij Real Madrid. Op zijn 27ste kan Konaté zo een vierde competitie aan zijn carrière toevoegen. Voor hij in 2021 naar Liverpool trok, speelde de verdediger in Frankrijk en daarna in Duitsland. Zijn marktwaarde wordt vandaag geschat op ongeveer 50 miljoen euro.

Na vijf jaar trouwe dienst verlaat Ibrahima Konaté Liverpool officieel op het einde van zijn contract. Als vrije speler wekt de Franse verdediger de interesse van Real Madrid en Bayern München in de aanloop naar het WK.

Ibrahima Konaté verlaat Liverpool en komt zo op de transfermarkt terecht. Een buitenkans die de grote Europese clubs niet willen missen. Als transfervrije speler praat de entourage van de 27-jarige verdediger met Real Madrid en het Bayern München van Vincent Kompany, volgens TeamTALK.

De Belgische coach ziet het zitten om de Fransman gratis binnen te halen om zijn defensie te versterken. Het is sowieso het einde van een cyclus op Anfield, waar de Fransman zich had ontpopt tot de partner van Virgil van Dijk.

Liverpool heeft het vertrek van Ibrahima Konaté bevestigd

Na vijf jaar op Anfield en met toen een transfersom van 40 miljoen euro vertrekt de verdediger zonder dat de club er een euro aan overhoudt. Dat is opnieuw een opdoffer voor Liverpool, dat ook het vertrek van Mohamed Salah moet verwerken.

De Engelse club maakte het nieuws zondag officieel. Tijdens zijn periode bij Liverpool speelde de Franse verdediger 183 wedstrijden en won hij vier trofeeën, waaronder één Premier League. "Liverpool bevestigt dat Ibrahima Konaté de club zal verlaten bij het aflopen van zijn contract deze zomer."

"Konaté vertrekt met al onze dankbaarheid en erkenning voor zijn inbreng, en iedereen binnen de club wenst hem het beste voor de toekomst." Benieuwd of die toekomst in Spanje dan wel Duitsland zal liggen. Kompany wil alvast meteen handelen.

 

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