Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

De afschaffing van het quotum voor U23-ploegen in de Challenger Pro League werd met een tweederdemeerderheid goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League, die dinsdag plaatsvond. Dat heeft dus ook zijn gevolgen voor het competitieformat, zo blijkt.

Er heeft dinsdag een belangrijke algemene vergadering van de Pro League plaatsgevonden op de zetel in Diegem. Tijdens die vergadering werd om te beginnen Georges-Louis Bouchez benoemd in de Raad van Bestuur van de Pro League. Maar daar bleef het niet bij.

Nieuw competitieformat gemaakt

De Pro League heeft namelijk beslist om ook de quota voor U23-ploegen in de Challenger Pro League af te schaffen. Die beslissing is er natuurlijk ook deels gekomen om een eventuele enorme boete niet te moeten gaan betalen en op aangeven van de Belgische Mededigingsautoriteit.

Welke impact heeft dat op de Challenger Pro League? Dat zal volgend seizoen een reeks zijn met amper vijftien ploegen - meer teams hebben er geen licentie gekregen vanuit de Eerste Amateurklasse en er promoveerden drie ploegen naar de Jupiler Pro League.

Twee zakkers, twee stijgers in de Challenger Pro League

"Vanaf komend seizoen houden de promotie- en degradatieregels geen rekening meer met de beschermde status voor U23-clubs. Beloftenploegen op een degradatieplaats in de Challenger Pro League zakken gewoon, maar stijgen omgekeerd ook als ze op een promotieplek in de nationale competities eindigen."

Het vernieuwde competitieformat (gebaseerd op een competitie met 15 clubs) ziet er als volgt uit:





Rechtstreekse promotie : De club die als eerste eindigt in de reguliere competitie, promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League.

: De club die als eerste eindigt in de reguliere competitie, promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League. Promotion Play-offs : De clubs op de plaatsen 2 tot en met 5 strijden in een play-offsysteem om het tweede (en laatste) rechtstreekse promotieticket. Elke ronde bestaat uit een heen- en terugwedstrijd, waarbij het best geklasseerde team altijd het thuisvoordeel geniet in de return.

: De clubs op de plaatsen 2 tot en met 5 strijden in een play-offsysteem om het tweede (en laatste) rechtstreekse promotieticket. Elke ronde bestaat uit een heen- en terugwedstrijd, waarbij het best geklasseerde team altijd het thuisvoordeel geniet in de return. Rechtstreekse degradatie: De voorlaatste en de laatste in de stand degraderen naar de amateurreeksen.

"Met deze wijziging kiezen de profclubs voor een Challenger Pro League die sportief rechtvaardig en commercieel aantrekkelijk is. Bij goedkeuring van de Hoge Raad treedt de nieuwe formule vanaf 2026-2027 in werking", aldus de Pro League in een persbericht op de eigen webstek.