‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Vincent Kompany pakt uit met wel heel verrassende transfer met Belgisch tintje’
Foto: © photonews

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Ismael Saibari lijkt steeds dichter bij een toptransfer naar Bayern München te staan. De Duitse grootmacht van Vincent Kompany zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de PSV-middenvelder en wil het dossier snel afronden.

Bayern schakelt een versnelling hoger

De interesse van Bayern München in Ismael Saibari is de voorbije dagen in een stroomversnelling terechtgekomen, zo meldt De Telegraaf. Waar eerder al sprake was van verregaande belangstelling, melden Nederlandse media nu dat de Marokkaanse international op hoofdlijnen een akkoord heeft bereikt over zijn persoonlijke voorwaarden.

Voor Vincent Kompany zou de komst van Saibari een opvallende versterking betekenen. De Belgische trainer is bezig aan zijn transferzomer bij Bayern en lijkt daarbij niet alleen te kijken naar gevestigde namen, maar ook naar spelers die nog verdere progressie kunnen maken.

De bedoeling van Bayern zou zijn om de onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden. De Duitse kampioen wil naar verluidt nog voor het WK duidelijkheid creëren over de toekomst van de middenvelder.

Saibari groeide uit tot sterkhouder bij PSV

De 24-jarige Saibari kende de voorbije seizoenen een indrukwekkende ontwikkeling bij PSV. De middenvelder, die ook aanvallend een belangrijke bijdrage levert, groeide uit tot een van de absolute smaakmakers van de Eredivisie.

Met zijn techniek, fysieke kracht en neus voor doelpunten trok hij de aandacht van verschillende Europese topclubs. Vooral tijdens het afgelopen seizoen bevestigde hij zijn status als een van de meest waardevolle spelers van de Nederlandse landskampioen.

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Voor Bayern zou Saibari een veelzijdige optie zijn. Hij kan zowel als aanvallende middenvelder, centrale middenvelder als op de flank uit de voeten, een eigenschap die door trainers bijzonder wordt gewaardeerd.

PSV mikt op recordbedrag

Hoewel er dus vooruitgang zou zijn geboekt met de speler zelf, moeten Bayern München en PSV nog een akkoord vinden over de transfersom. De Eindhovenaren zijn niet van plan hun sterspeler zomaar te laten vertrekken.

Volgens diverse bronnen wil PSV een bedrag ontvangen dat het huidige transferrecord overstijgt. Daarmee lijkt een transfer alleen bespreekbaar wanneer Bayern diep in de buidel tast. Er is sprake van zo'n 60 miljoen euro.

Opvolger staat al klaar

PSV houdt ondertussen rekening met een mogelijk vertrek van zijn sterkhouder. Achter de schermen wordt al gewerkt aan alternatieven voor het middenveld.

Een van de namen die nadrukkelijk genoemd wordt, is die van Kodai Sano. De Japanse middenvelder zou hoog op het verlanglijstje staan van de Nederlandse kampioen. Dat lijkt een duidelijk signaal dat PSV zich voorbereidt op een scenario waarin Saibari effectief naar Bayern München en Vincent Kompany vertrekt.

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