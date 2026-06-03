‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’
Foto: © photonews
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Na het vertrek van Wouter Vrancken is STVV druk op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. De Limburgse club lijkt daarbij niet ver te moeten zoeken, want assistent-trainer Frédéric De Meyer geldt momenteel als de belangrijkste kandidaat om de sportieve koers verder te zetten.

Logische keuze na sterk seizoen

STVV beleefde een historisch seizoen onder leiding van Vrancken en wil die positieve lijn zo veel mogelijk doortrekken. Daarom kijkt de club in eerste instantie naar iemand die de spelersgroep, de werkwijze en de ambities van binnenuit kent. Frédéric De Meyer voldoet perfect aan dat profiel.

De 44-jarige Brabander maakte het voorbije seizoen deel uit van de technische staf als assistent van Vrancken. Samen met Sepp De Roover speelde hij een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de ploeg. Door zijn nauwe betrokkenheid bij het succesverhaal van de Kanaries beschikt hij over een grote voorsprong op eventuele externe kandidaten.

Ervaring als interim-hoofdcoach

Hoewel De Meyer nog nooit een volledige campagne als hoofdtrainer leidde, proefde hij eerder al van die verantwoordelijkheid. Twee seizoenen geleden nam hij tijdelijk de leiding over bij STVV na het vertrek van Felice Mazzu.

Tijdens die korte periode slaagde hij erin de ploeg naar een belangrijke overwinning tegen Cercle Brugge te loodsen. Die zege bleek van groot belang in de strijd om het behoud en gaf aan dat De Meyer ook in moeilijke omstandigheden het hoofd koel kan houden.

Ruime bagage opgebouwd

De Meyer verzamelde de voorbije jaren heel wat ervaring als assistent-trainer. Voor zijn periode bij STVV werkte hij onder meer bij RWDM, waar hij samenwerkte met Fred Vanderbiest en Vince Euvrard. Daarnaast deed hij ook internationale ervaring op als assistent van Paul Put in Afrika.

Recent behaalde hij bovendien zijn Pro License, waardoor hij ook formeel klaar is om de stap naar een functie als hoofdcoach te zetten. Dat diploma wordt binnen het moderne topvoetbal beschouwd als een belangrijke voorwaarde om op het hoogste niveau aan de slag te gaan.

Europese uitdaging lonkt

Alles wijst erop dat STVV binnenkort kiest voor continuïteit. Met De Meyer haalt de club een vertrouwd gezicht naar voren dat de spelersgroep kent en de filosofie van de voorbije seizoenen mee heeft vormgegeven.

Mocht zijn aanstelling worden bevestigd, dan wacht hem meteen een bijzondere uitdaging. Voor het eerst zou hij als volwaardige hoofdcoach aan het roer staan, terwijl STVV zich tegelijk mag opmaken voor een Europees avontuur.

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