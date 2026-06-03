WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

De Rode Duivels hebben gewonnen van Kroatië met 0-2. Er was vooraf en tijdens de wedstrijd wel wat kritiek op heel wat zaken, maar toch zijn er ook een aantal dingen waar de Belgen mee voort kunnen naar het WK toe. Want het is zeker niet allemaal slecht, zeker en vast niet.

Vooraf was er heel wat te doen over de opstelling van de Rode Duivels op bezoek bij Kroatië. Brandon Mechele en Hans Vanaken moesten zich verzoenen met een stekje op de bank bij de start van de wedstrijd. Zeker Vanaken bewees met zijn invalbeurt dat er met hem rekening moet worden gehouden.

En dat is niet het enige, want als klap op de vuurpijl koos Rudi Garcia ook nog eens voor een nieuw systeem met een 3-5-2. Dat was niet meteen iets wat diverse analisten zouden hebben gedaan, zeker gezien de timing vlak voor het WK.

Kritiek van de analisten vooraf en tijdens de wedstrijd

"Er staan wat jongens in die ik niet verwacht had en zeker niet op die positie, zoals zeker Onana in een driemansdefensie. Je zal maar Mechele zijn, die toch wel dacht te kunnen starten in afwezigheid van Debast. Ngoy heeft ook nog niet te veel bewezen", aldus Marc Degryse voor de wedstrijd.

En ook tijdens de rust was hij - ondanks de 0-1 voorsprong - nog steeds erg kritisch richting het systeem en richting Onana, die toch niet op elk moment even zeker leek en toch meer een middenvelder blijft dan een verdediger - althans toch voor Degryse opnieuw.



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Rode Duivels tonen ook positieve elementen tegen Kroatië

Toch is er ook goed nieuws te rapen uit de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Kroaten. Laat ons om te beginnen al maar eens het resultaat afstippen. Een 0-2 overwinning bij een ploeg dat de voorbije twee wereldkampioenschappen meestreed om de knikkers? Dat is knap, hoe je het ook draait of keert.

De Kroaten speelden met een typeploeg en dus is het wel een soort graadmeter met oog op het WK. De voorbije grote toernooien was er hier of daar al eens een valse noot en dat werd dan ook doorgetrokken op het toernooi zelf. Dus dit is goed voor het vertrouwen, wat je er ook van zegt.

De 3-5-2 kan zijn troeven hebben

Als iedereen op een bepaald moment fit is, dan lijkt het duidelijk dat er vermoedelijk toch opnieuw zal worden teruggegrepen naar een 4-3-3, met Trossard en Doku in steun van Lukaku bijvoorbeeld. Toch is het goed dat er flexibiliteit is, die van belang kan zijn.

Als bijvoorbeeld Seys en De Cuyper op de flanken spelen en een fitte Debast naast Theate en Onana of wie weet zelfs Witsel mag plaatsnemen, dan komen er toch extra kansen om flexibel te zijn qua systemen. En dat kan tegen toplanden van belang zijn, bij een voorsprong of bij een achterstand.

Romelu Lukaku staat verder dan verwacht

Voor Romelu Lukaku was de wedstrijd in Kroatië ook deugddoend. Hij kon scoren en zo meteen zijn belang tonen. Zoals Rudi Garcia eerder al zei: Big Rom staat misschien wel verder dan we vooraf verwacht hebben of konden hebben.

Een fitte Lukaku kan op het WK het verschil zijn tussen winst en verlies. Goed nieuws dus dat hij toch al meteen mooie dingen liet zien in zijn invalbeurt. De weg is nog lang, maar er zijn toch hoopvolle zaken aan deze 0-2 overwinning.