Analyse WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
WK-dromen? Drie positieve dingen uit Kroatië - België

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels hebben gewonnen van Kroatië met 0-2. Er was vooraf en tijdens de wedstrijd wel wat kritiek op heel wat zaken, maar toch zijn er ook een aantal dingen waar de Belgen mee voort kunnen naar het WK toe. Want het is zeker niet allemaal slecht, zeker en vast niet.

Vooraf was er heel wat te doen over de opstelling van de Rode Duivels op bezoek bij Kroatië. Brandon Mechele en Hans Vanaken moesten zich verzoenen met een stekje op de bank bij de start van de wedstrijd. Zeker Vanaken bewees met zijn invalbeurt dat er met hem rekening moet worden gehouden.

En dat is niet het enige, want als klap op de vuurpijl koos Rudi Garcia ook nog eens voor een nieuw systeem met een 3-5-2. Dat was niet meteen iets wat diverse analisten zouden hebben gedaan, zeker gezien de timing vlak voor het WK.

Kritiek van de analisten vooraf en tijdens de wedstrijd

"Er staan wat jongens in die ik niet verwacht had en zeker niet op die positie, zoals zeker Onana in een driemansdefensie. Je zal maar Mechele zijn, die toch wel dacht te kunnen starten in afwezigheid van Debast. Ngoy heeft ook nog niet te veel bewezen", aldus Marc Degryse voor de wedstrijd.

En ook tijdens de rust was hij - ondanks de 0-1 voorsprong - nog steeds erg kritisch richting het systeem en richting Onana, die toch niet op elk moment even zeker leek en toch meer een middenvelder blijft dan een verdediger - althans toch voor Degryse opnieuw.

Lees ook... "We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

Rode Duivels tonen ook positieve elementen tegen Kroatië

Toch is er ook goed nieuws te rapen uit de wedstrijd van de Rode Duivels tegen de Kroaten. Laat ons om te beginnen al maar eens het resultaat afstippen. Een 0-2 overwinning bij een ploeg dat de voorbije twee wereldkampioenschappen meestreed om de knikkers? Dat is knap, hoe je het ook draait of keert.

De Kroaten speelden met een typeploeg en dus is het wel een soort graadmeter met oog op het WK. De voorbije grote toernooien was er hier of daar al eens een valse noot en dat werd dan ook doorgetrokken op het toernooi zelf. Dus dit is goed voor het vertrouwen, wat je er ook van zegt.

De 3-5-2 kan zijn troeven hebben

Als iedereen op een bepaald moment fit is, dan lijkt het duidelijk dat er vermoedelijk toch opnieuw zal worden teruggegrepen naar een 4-3-3, met Trossard en Doku in steun van Lukaku bijvoorbeeld. Toch is het goed dat er flexibiliteit is, die van belang kan zijn.

Als bijvoorbeeld Seys en De Cuyper op de flanken spelen en een fitte Debast naast Theate en Onana of wie weet zelfs Witsel mag plaatsnemen, dan komen er toch extra kansen om flexibel te zijn qua systemen. En dat kan tegen toplanden van belang zijn, bij een voorsprong of bij een achterstand.

Romelu Lukaku staat verder dan verwacht

Voor Romelu Lukaku was de wedstrijd in Kroatië ook deugddoend. Hij kon scoren en zo meteen zijn belang tonen. Zoals Rudi Garcia eerder al zei: Big Rom staat misschien wel verder dan we vooraf verwacht hebben of konden hebben.

Een fitte Lukaku kan op het WK het verschil zijn tussen winst en verlies. Goed nieuws dus dat hij toch al meteen mooie dingen liet zien in zijn invalbeurt. De weg is nog lang, maar er zijn toch hoopvolle zaken aan deze 0-2 overwinning.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Kroatië

Meer nieuws

"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

"We weten dat een heel volk achter ons staat" : Nathan Ngoy is klaar om de druk van het WK te dragen

23:00
Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku

22:00
2
Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

Scorende Romelu Lukaku bezorgt de Rode Duivels dubbele opsteker richting het WK

20:07
‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

‘Dit is de topkandidaat om Wouter Vrancken op te volgen bij STVV’

07:30
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels

19:30
6
Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten

18:00
1
Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

Rigaux haalt meteen slagje thuis: 'Speler Standard niet naar Club Brugge, maar Feyenoord'

06:30
Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol Analyse

Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol

06:00
'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

'Liverpool klopt met heel veel miljoenen aan bij Club Brugge'

22:30
1
Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

Vincent Kompany handelde snel voor speler Liverpool, maar ...

21:30
Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt

21:00
6
'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

20:30
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/06: Still - Tedesco

18:20
DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

DONE DEAL: Club Brugge speelt naast Mignolet nog een doelman kwijt

19:00
De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij

18:40
Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

Grote verrassing? 'Will Still heeft bijna zijn nieuwe job beet'

18:20
Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin

17:00
8
Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku Analyse

Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku

16:00
1
WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

WK LIVE: Colombia en Canada tanken vertrouwen

15:57
2
Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

Speler Genk geeft toe: "Er waren contacten met de Rode Duivels, maar ..."

13:30
Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

Duitse, Engelse én Spaanse interesse: 'Club Brugge mag vele miljoenen verwachten voor spits'

17:40
2
Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

Stank voor dank? Belgische promovendus ... wisselt van trainer

17:20
Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

Domenico Tedesco heeft nieuwe uitdaging beet na zijn ontslag bij Fenerbahçe

15:00
DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

DONE DEAL: KAA Gent legt jeugdproduct stevig vast na prima KDB-Cup

16:30
'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

'Genk haalt het van Antwerp en Standard voor JPL-goudhaantje'

15:30
5
Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

Rode Duivel enorm in trek bij Europese topclubs, maar... club hangt astronomisch prijskaartje rond zijn nek

12:00
2
Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

Lierse-reputatie werkt: 17-jarig talent (ex-Genk) laat Franse interesse links liggen en zoekt doorbraak in 1B

14:40
1
Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

Pro League hakt knoop door over U23-quota, KAA Gent wil véél meer

14:20
18
Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels voor vanavond: wordt hij de vervanger van Debast op het WK?

09:30
1
'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

'Anderlecht wil Rangers, Wolfsburg & co aftroeven voor talentrijke spits'

14:00
Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

Thibaut Courtois heeft grote plannen met Genk: dit wil hij allemaal doen nu hij aandeelhouder is

02/06
2
Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

Tot onvrede van Club Brugge en Genk? Bouchez vergroot zijn macht in Pro League

13:00
13
Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale

12:30
15
Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

Na het WK 2022: dit moeten de Rode Duivels absoluut vermijden

01/06
Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier Analyse

Anderlecht wil hem houden, maar... financiële realiteit zegt iets anders: heel moeilijk zomerdossier

11:30
6
Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

Arthur Theate windt er geen doekjes om wat Debast en ambities betreft

01/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Mike 90 Mike 90 over Kroatië - België: 0-2 Stigo12 Stigo12 over Hij koos voor België boven alles: dit zegt veel over Lukaku L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Youri Tielemans benadrukt het belang van Romelu Lukaku Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Burgemeester Brugge is nog altijd ziedend over geweld tijdens en na bekerfinale Swakke25 Swakke25 over Dan toch nog play-offs: nieuw competitieformat Challenger Pro League staat op punt Stigo12 Stigo12 over Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels André Coenen André Coenen over "Wat mij betreft is dit zuivere competitievervalsing" André Coenen André Coenen over 'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG' zagato zagato over Garcia verrast en krijgt meteen de wind van voren van analisten TatstOn TatstOn over Garcia hakt verrassende knoop door centraal achterin Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved