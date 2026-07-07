Zulte Waregem troeft onder meer Standard en Antwerp af

De jonge Duitse centrale verdediger van Schalke 04, Claudio Katunda, stond op de shortlist van meerdere clubs uit de Jupiler Pro League. De geboren Hannoveraan heeft zijn keuze gemaakt en trekt naar Zulte Waregem.

In juni brachten we al het nieuws dat Standard Luik interesse had in Claudio Katunda, een robuuste centrale verdediger van 2,00 meter. Katunda is 19 jaar en speelt bij de beloften van Schalke 04 in de Regionalliga West, het vierde niveau in Duitsland.

Stamnummer 16 was de eerste die echt concreet op het spoor van de Hannoveraan kwam, maar volgens onze informatie zaten de sportieve leiding van de Rouches en de entourage van de speler niet op dezelfde golflengte. Daardoor werden de gesprekken vrij snel stopgezet.

Zulte Waregem kwam snel dicht bij Claudio Katunda

Ook een tweede club uit de Jupiler Pro League zette al eerste stappen om Claudio Katunda binnen te halen: Zulte Waregem. Daar werpt de buitenlandse transferpolitiek de laatste tijd duidelijk vruchten af, met onder meer de verkoop van Jeppe Erenbjerg deze zomer voor 5,5 miljoen euro en die van het duo Tochukwu Nnadi – Pape Demba Diop, samen goed voor meer dan 10 miljoen euro winst.

Essevee legde de Duits-Congolese verdediger een aantrekkelijk en ambitieus project voor, en dat sprak Katunda snel aan. Hij zag in Waregem de ideale plek om zijn eerste stappen in het profvoetbal te zetten. De onderhandelingen zaten sinds eind juni al in een vergevorderd stadium.

Faris Haroun en Antwerp probeerden het ook... zonder succes

Toen een akkoord dichtbij kwam, probeerde een derde D1A-club alsnog alles om Claudio Katunda te strikken: Antwerp. Dat gebeurde via Faris Haroun, sportief directeur van het opleidingscentrum en ex-kapitein van de Great Old. Die poging kwam echter laat, zeker omdat Antwerp enkele weken eerder al gepolst had, maar toen niet had doorgepakt.





Katunda trekt dus naar West-Vlaanderen, waar hij zijn contract al ondertekende tot 30 juni 2028, met twee extra optieja(a)r(en). Bij Schalke 04 had de jonge verdediger nog een jaar contract, maar de Duitse club laat hem gratis vertrekken in ruil voor 15% op een toekomstige transfer. Volgens onze informatie hoeft Zulte Waregem zelfs geen opleidingsvergoeding te betalen: Schalke ziet daar van af om de deal rond te krijgen.

Een mooie zet van Essevee, dat een speler binnenhaalt met veel groeimarge en het potentieel om in de komende jaren uit te groeien tot een van de grootste uitgaande transfers in de clubgeschiedenis. Voorlopig start Claudio Katunda bij de U23 in D2 VV, met de mogelijkheid om tijdens de winterstop door te schuiven naar de A-kern. Het doel is hem eerst rustig te laten aanpassen voor hij in het diepe wordt gegooid.

Een stevige centrale verdediger met een goede opbouw

Zijn makelaar, Nathan Weidner, schetst zijn profiel. "Claudio is een jonge centrale verdediger met een indrukwekkend fysiek en een uitstekende kwaliteit in de opbouw. Hij heeft nog een grote ontwikkelingsmarge, wat zijn potentieel bijzonder interessant maakt."

"Omdat hij gevormd werd in een van de beste jeugdopleidingen van Duitsland, beschikt hij nu al over een stevige basis die zich snel zou moeten vertalen op de Belgische velden. Verschillende clubs uit de Jupiler Pro League toonden interesse, maar het sportieve project van Zulte Waregem sprong er duidelijk uit. Dat paste het best bij zijn ontwikkeling."