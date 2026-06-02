Aernout Van Lindt
Analist blijft scherp voor Onana, Garcia en de opbouw van Rode Duivels
Het waren opvallende beslissingen van bondscoach Rudi Garcia. Die hielden de Rode Duivels wel niet tegen van bij de rust al 0-1 voor te staan in Kroatië. Toch bleven de analisten bijzonder kritisch over wat ze te zien kregen in Rijeka.

De 3-5-2 van Rudi Garcia in Kroatië, met een opvallende rol voor Amadou Onana als een soort libero tussen Theate en Ngoy? Het was iets bijzonder. En vooraf waren de analisten dan ook al bijzonder kritisch op de hele zaak. Te laat, zo vlak voor het WK.

Bij de rust en bij een 0-1 voorsprong was de storm in ieder geval nog niet helemaal gaan liggen. Marc Degryse bleef bijzonder kritisch bij VTM, zoveel is duidelijk: "Onana ging in de eerste helft soms ver doordekken, waardoor het centrum helemaal open lag."

Grootste kans Kroatië kwam er door de Belgen

"Raskin liet zich verrassen door Modric, wat de grootste kans van de eerste helft was voor de Kroaten. En in de opbouw gaat het soms te traag met Onana. Hij kreeg soms de fout mee of het buitenspel mee, terwijl dat niet het geval was."

"Het is een middenvelder wat mij betreft. Dat zijn drie fases waarbij ik denk van 'neen'. Hij heeft nog tijd nodig om op die plaats te wennen. Het is te veel gevraagd wat mij betreft. Onana is een middenvelder. Ik vind dat het te kort dag is om dat nu nog te doen met Onana als centrale verdediger."

Problemen in de opbouw voor Rode Duivels

Ook in de opbouw levert het problemen op, al ziet Degryse ook wel meteen kansen met oog op het WK zelf: "Rond de zestien meter was het soms net iets te hard voor De Bruyne. Soms speelden ze te snel. Je voelt dat ze op deze manier nog niet gewoon zijn van samen te spelen. Ze krijgen onverwachte ruimtes. Het is iets nieuws en dat ligt aan het spelsysteem en aan de spelers die zo nog niet veel hebben gespeeld."

"Met vaste posities weten ze wanneer spelers gaan bewegen. Nu is het op improvisatie. Hij gaat dit gebruiken in het toernooi, maar hij gaat niet zo het toernooi beginnen. Het is misschien wel goed dat hij het probeert, om het in het toernooi te kunnen gebruiken."

