'Tottenham roert zich voor sterkhouder Union SG'

Union SG gaat ook deze zomer vermoedelijk opnieuw een aantal van zijn sterkhouders kwijtspelen. Er wordt aan de mouw van Anan Khalaili getrokken. Die leek te gaan vertrekken naar Italië, maar er is ondertussen een pittige kaper op de kust met Tottenham Hotspur.

Elk seizoen haalt Union SG topspelers in huis, die ze vaak in exotische of opvallende competities ophalen en later vaak met winst kunnen doorverkopen. Het is niet anders deze zomer, mogen we stilaan gaan vermoeden.

Twee jaar geleden telde Union SG 7,5 miljoen euro neer voor Anan Khalaili van Maccabi Haifa. Ondertussen lijkt hij voor minstens het dubbele daarvan te zullen gaan vertrekken, al willen ze bij Union SG boter bij de vis én het onderste uit de kan.

Transfer van meer dan vijftien miljoen euro?

Anan Khalaili ligt nog twee jaar onder contract op het Dudenpark, met een optie op een extra seizoen. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel 18 miljoen euro volgens Transfermarkt en dus mogen ze dromen van een toptransfer.

Ondertussen zou de speler al een persoonlijk akkoord hebben met Napoli. Dat weet Il Mattino. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat hij ook effectief naar Italië zal trekken, want er moet ook nog een akkoord komen op clubniveau.

Tottenham roert zich en wil deal wegkapen voor neus Napoli

En diverse clubs willen graag Napoli de loef afsteken. Als zij met een beter bod komen bij Union SG, dan kan dat de boel interessant gaan maken. Volgens Het Laatste Nieuws is er nu alvast interesse van Tottenham Hotspur. The Spurs zouden er Khalaili ook heel graag bij willen.





Het opbod tussen de geïnteresseerde clubs kan op die manier stilaan gaan beginnen. Union SG wil veel meer dan vijftien miljoen euro proberen te vangen voor hem en het feit dat er verschillende ploegen achter hem aanzitten kan de onderhandelingspositie van de club ook meteen interessanter maken. De komende dagen en weken zullen we het verder opvolgen wat er gaat gebeuren in dit heet transferdossier.