Analyse Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nicky Hayen analyseert het seizoen van KRC Genk én is hoopvol
Foto: © photonews
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KRC Genk kreeg op bezoek bij KAA Gent een ultieme kans om alsnog Europees voetbal af te dwingen. Dat zou uiteindelijk niet lukken, want er werd na strafschoppen verloren in de Planet Group Arena. Moeten we nu spreken van een mislukt seizoen voor Genk?

KRC Genk verloor op bezoek bij KAA Gent, waardoor ze volgend seizoen geen Europees voetbal zullen gaan spelen. Een gemiste kans, maar misschien wel enigszins in de lijn van het volledige seizoen met allemaal gemiste kansen.

Een gevoel dat meteen na de wedstrijd al leefde bij Daan Heymans en ook gedeeld werd door diverse andere spelers, coach Nicky Hayen en de hele club in het algemeen. "We wilden eerst en vooral een ticket binnenhalen om play-off 1 te halen."

Het verhaal van net niet bij KRC Genk

"We konden tot de laatste wedstrijd daarvoor meespelen, maar dat is niet gelukt. Dan mik je altijd op Europees voetbal halen via de Europe Play-offs en daartoe kregen we nu de kans op bezoek bij KAA Gent. Tot twee minuten voor het einde heb je dat ticket ook in handen."

"Dan kan je niet tevreden zijn met hoe het is afgelopen. Het is het verhaal van net niet. We hebben stappen in de juiste richting gezet. KRC Genk is een ploeg met veel potentieel, maar je moet elke week de kwaliteiten brengen."

Geen constant niveau bij KRC Genk

"Bij een op de twee wedstrijden was het goed, maar soms was het degelijk zonder topniveau. We hebben goede momenten laten zien, maar ook momenten dat het niet goed genoeg was. Het zal met vallen en opstaan zijn, maar we moeten dat niveau continu kunnen halen."

"Van dag 1 hebben we gezegd dat de standaard hoger moet liggen. Daar zijn we aan aan het werken. De laatste vijf wedstrijden lag de intensiteit dertig procent hoger dan in het begin van het seizoen. We hebben tijd nodig, maar we zijn stappen in de juiste richting aan het zetten. Ik had liefst van al Europees voetbal gehaald, maar nu gaan we een heel jaar kunnen werken op heel veel patronen."

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