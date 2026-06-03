Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026?

Zeno Debast zal naar verwachting niet klaar zijn voor de groepsfase van het WK 2026 en dat is geen verrassing. Na de erg goede wedstrijd van zijn vermoedelijke vervanger, Nathan Ngoy, is het dan wel nodig om de speler van Sporting mee te nemen naar Seattle?

De definitieve selectie van Rudi Garcia moest op 1 juni 2026 aan de FIFA worden bezorgd, maar de bondscoach had tijdens zijn persconferentie van 15 mei nog iets interessants verduidelijkt: tot de dag vóór de eerste wedstrijd mogen nationale ploegen nog wijzigingen aanbrengen in hun selectie.

Na de zeer geslaagde oefenwedstrijd tegen Kroatië meldde de RTBF bovendien dat Zeno Debast waarschijnlijk niet beschikbaar zal zijn vóór de zestiende finales van het WK – een timing die overeenkomt met wat oorspronkelijk was aangekondigd. Rudi Garcia beperkt zich er echter toe te zeggen dat Debast "niet klaar zal zijn voor Egypte"; dat stond eigenlijk buiten kijf.

Moet Zeno Debast mee naar het WK?

Daardoor rijst de vraag, gezien de sterke prestatie van de verdediging afgelopen dinsdag tegen Kroatië: moet Zeno Debast eigenlijk wel mee naar Seattle? Nathan Ngoy maakte een uitstekende indruk, terwijl Arthur Theate zeer complementair bleek aan de verdediger van Lille. Tenzij er zaterdag tegen Tunesië opnieuw geëxperimenteerd wordt (maar met welk doel?), lijkt dit duo het WK te zullen starten.

Debast was tijdens de kwalificaties voor het WK een onbetwiste basisspeler onder Garcia. Maar als het duo Theate–Ngoy sterk presteert in de groepsfase, zal men dan hun automatismen moeten doorbreken om de Sporting-speler opnieuw centraal in de verdediging te zetten? Die vraag zal zeker gesteld mogen worden, temeer omdat Debast bovendien wedstrijdritme zal missen.



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Garcia beschikt ook over andere opties bij eventuele problemen: Koni De Winter, Brandon Mechele en, zoals we inmiddels hebben ontdekt, Amadou Onana. Het is dus niet uitgesloten dat Debast, tenzij hij volledig herstelt, geen enkele minuut speelt in de Verenigde Staten, of alleszins te weinig om – gezien zijn positie – echt een impact te hebben.

Daarom kan men zich afvragen waarom niet iemand als Mika Godts wordt meegenomen, die ten minste het verschil kan maken door laat in een wedstrijd in te vallen tegen een vermoeide verdediging.

De groepsgeest en het precedent-Kompany

Deze situatie doet denken aan een eerder geval: dat van Vincent Kompany in 2018. De aanvoerder van de Rode Duivels arriveerde destijds niet topfit in Rusland en bleef tijdens de eerste twee groepswedstrijden op de bank. Hij maakte zijn terugkeer in de derde groepswedstrijd, waarin hij 16 minuten speelde tegen Engeland, waarna hij vanaf de achtste finales opnieuw zijn plaats als basisspeler innam.

Destijds was het ondenkbaar om zonder Kompany naar het WK 2018 te vertrekken. Maar zijn belang voor de kleedkamer was van een heel andere orde: dankzij zijn ervaring maakte niemand zich zorgen over zijn terugkeer. Het stond vast dat Vincent Kompany zijn plaats weer zou innemen alsof er niets was gebeurd. Gedurende zijn hele carrière was hij gewend geweest zijn lichaam zorgvuldig te managen. Voor Zeno Debast is dat een nieuwe situatie.

Toch plaatst Rudi Garcia de groepssfeer boven alles. Zeno Debast heeft deelgenomen aan de volledige kwalificatiecampagne en daarin een belangrijke rol gespeeld. Hij is een sleutelfiguur in Garcia's ideale basiselftal. Zelfs als hij niet meteen speelt, kan hij nog steeds kwaliteit toevoegen en aan zijn automatismen werken tijdens de trainingen zodra hij daartoe in staat is.

Hem thuislaten en hem een moment van zo'n groot belang in zijn nog jonge carrière ontzeggen, zou een zware klap zijn geweest. Bovendien zou men daarmee het risico lopen hem voor de toekomst te verliezen, althans op mentaal vlak.

Hoe dan ook heeft de prestatie van Nathan Ngoy afgelopen dinsdag iedereen gerustgesteld: de verdediger van Lille is volledig klaar om de onbetwiste titularis te zijn zolang Debast afwezig is. In werkelijkheid zou het bij een eventuele terugkeer op niveau van de Sporting-verdediger eerder Arthur Theate kunnen zijn die zijn plaats in het elftal verliest.