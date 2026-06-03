📷 ‘Westerlo heel dicht bij overeenkomst met speler van Inter Milan’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Westerlo heel dicht bij overeenkomst met speler van Inter Milan’
Foto: © photonews

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Westerlo lijkt opnieuw uit te pakken met een opvallende transfer. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde transferjournalist Nicolò Schira staat de Belgische eersteklasser dicht bij een akkoord met Issiaka Kamate, een talentvolle middenvelder van Inter Milan.

Uitleenbeurt met aankoopoptie in de maak

Volgens Schira naderen de onderhandelingen tussen Westerlo en Inter hun ontknoping. De Kemphanen zouden Kamate eerst huren, maar tegelijk een aankoopoptie bedingen. Al heeft Inter ook een terugkoopclausule in de deal.

Dat laatste is een belangrijk detail. Inter wil de controle over de toekomst van de speler niet volledig verliezen en zou daarom een terugkoopclausule opnemen. Op die manier kan de Italiaanse topclub Kamate later opnieuw binnenhalen als hij zich sterk ontwikkelt in België.

Voor Westerlo betekent zo'n constructie een relatief beperkte investering met de mogelijkheid om een speler met aanzienlijke marktwaarde verder te laten groeien.

Wie is Issiaka Kamate?

Kamate is een Franse middenvelder van Ivoriaanse afkomst, geboren op 2 juli 2004. De 21-jarige speler staat al enkele jaren bekend als een van de interessante talenten binnen de jeugdopleiding van Inter Milan.

Hij speelt voornamelijk als offensieve middenvelder, maar kan ook op de flank uit de voeten. Zijn technische kwaliteiten, dribbelvaardigheid en creativiteit maken hem een profiel dat goed aansluit bij het aanvallende voetbal dat Westerlo de afgelopen seizoenen vaak probeerde te brengen.

Tijdens het seizoen 2024-2025 werd Kamate verhuurd aan het Italiaanse Modena, waar hij ervaring opdeed in het profvoetbal. Op dat moment wou Anderlecht hem ook heel graag binnenhalen, maar dat lukte niet. Inter ziet nog steeds potentieel in de middenvelder, wat verklaart waarom de club een terugkoopclausule wil behouden.

Langetermijncontract bij Inter

Opvallend is dat Kamate nog stevig vastligt bij de Nerazzurri. Volgens Schira zou zijn overeenkomst met Inter lopen tot 2030 via een constructie van één vast seizoen plus drie extra optiejaren.

Dat toont aan dat Inter nog altijd gelooft in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. De Italiaanse club heeft de voorbije jaren vaker jonge spelers verhuurd of verkocht met een terugkoopclausule, zodat hun ontwikkeling van dichtbij kan worden gevolgd.

Voor Kamate zelf kan een overstap naar Westerlo een ideale tussenstap zijn. De Jupiler Pro League staat bekend als een competitie waarin jonge spelers kansen krijgen om zich te tonen op het hoogste niveau.

Interessante versterking voor Westerlo

De huidige marktwaarde van Kamate wordt door gespecialiseerde transferwebsites geschat op ongeveer 1 miljoen euro. Dat bedrag kan echter snel stijgen als hij regelmatig speelminuten verzamelt en zijn potentieel waarmaakt.

Voor Westerlo zou zijn komst opnieuw een bevestiging zijn van het transferbeleid dat de club de voorbije jaren succesvol toepaste. Jonge talenten krijgen er de kans om zich te ontwikkelen, waarna ze vaak een stap hogerop zetten.

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