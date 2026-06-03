Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois hield dinsdagavond de nul in en tegen Kroatië. De doelman schudde enkele knappe reddingen uit de handschoenen. En hij heeft véél zin in het WK.

Thibaut Courtois heeft een geslaagde comeback gemaakt bij de Rode Duivels. De Belgische doelman had sinds oktober 2025 en de wedstrijd tegen Wales niet meer voor de nationale ploeg gespeeld. Afgeremd door verschillende blessures miste hij de duels tegen de Verenigde Staten en Mexico én enkele belangrijke afspraken met Real Madrid.

De Belgische goalie kijkt tevreden terug naar zijn wedstrijd. "Het was fijn om meteen goed in de match te zitten", aldus Courtois in Het Laatste Nieuws. En het is goed om de nul te houden, ook al nam Luka Modric het op de bank wat minder goed op. (lacht) Het was een goede wedstrijd tegen een kwaliteitsvolle tegenstander. Een mooie test voor ons. Wij zijn van systeem veranderd, zij ook."

Belgische driemansdefensie

België speelde voor het eerst met een driemansdefensie. Al verraste die tactische keuze onze nationale nummer één niet. "Onder Roberto Martinez hebben we ook met drie achterin gespeeld, dus voor mij was dat niet nieuw. Voor wie er toen niet bij was misschien wel wat meer. Maar we hebben dit systeem de voorbije dagen ingeoefend en ik vind dat we het goed hebben toegepast."

De doelman waardeerde de houding van de jongere spelers tijdens deze stage. "De jongeren luisteren heel goed en willen leren. Dat apprecieer ik in deze generatie. De meer ervaren spelers proberen de kar dan weer te trekken. Er hangt een heel goede sfeer in de groep. Het is een goed begin."

Lukaku komt steeds beter op dreef

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Courtois had ook nog een woordje over Romelu Lukaku. "Het is goed dat Romelu heeft gescoord tegen zo'n stevige tegenstander. Als hij ruimte krijgt is hij heel gevaarlijk. Dat heeft hij nogmaals bewezen. Als hij zich goed voelt is hij erg belangrijk voor het team. Hij is heel gemotiveerd en heel positief. Hij wil de groep helpen na een moeilijk jaar."