Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK
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De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op het WK. Rudi Garcia koos voor onder anderen Romelu Lukaku en Matias Fernandez-Pardo als rasechte spitsen. Christian Benteke werd niét geselecteerd. En daar heeft de aanvaller iets over te zeggen.

In de selectie van Rudi Garcia worden volgende spelers als aanvallers omschreven: Romelu Lukaku, Matias Fernandez-Pardo, Leandro Trossard, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaers, Charles De Ketelaere en Diego Moreira. De kans is echter héél groot dat enkel de twee eerstgenoemde Rode Duivels de positie van nummer negen zullen bekleden. 

Al willen we de kwaliteiten van pakweg Leandro Trossard, Dodi Lukebakio en Charles De Ketelaere niet onderschatten. Voorgenoemde heren speelden bij hun respectievelijke clubs of zelfs bij de Rode Duivels al als (valse) nummer negen. Hun polyvalentie is één van de redenen waarom Loïs Openda en Christian Benteke niet werden geselecteerd. 

Wat vindt Christian Benteke van zijn niet-selectie voor het WK?

Laatstgenoemde zat in de voorselectie van Rudi Garcia en maakte er geen geheim van dat hij héél graag mee was gegaan naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 45-voudig Rode Duivel scoort zijn doelpunten anno 2026 voor het Saoedishe Al Wahda FC, maar speelde tussen 2022 en januari 2026 in de Major League Soccer voor DC United.

"Ik neem aan dat Garcia voor de beste mogelijke spelers heeft gekozen", reageert Benteke op zijn niet-selectie in La Dernière Heure. "Enkele ploegmaats bij Al Wahda begrijpen het niet helemaal. Ze hadden het er in de kleedkamer zelfs over dat die speler van AFC Ajax (Mike Godts, nvdr.) zelfs niet was geselecteerd."

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk

Benteke laat het echter niet aan zijn hart komen. Of toch wel? "Ik heb nog nooit een selectie gekend waar iedereen tevreden mee is. (glimlacht) Of ik van mening ben dat ik nog steeds een plaats heb in de Belgische selectie? Het was legitiem om die vraag te stellen toen ik topschutter was in de Major League Soccer."

Vandaag is Benteke aan de slag in de woestijn. "Het is een gekend Belgisch fabeltje om spelers die niet in een topcompetitie spelen niet te selecteren voor de nationale ploeg. Of het niveau van de Saoedische competitie hoog genoeg is? Ivan Toney speelde hier en werd geselecteerd voor de Engelse nationale ploeg. Zegt dat niet genoeg?"

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