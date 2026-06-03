Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany
Foto: © photonews

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Amadou Onana werd tegen Kroatië plots achterin uitgespeeld, maar daar schrikt hij zelf niet van. De Rode Duivel voelt zich klaar om Garcia ook op het WK op meerdere posities te helpen.

Woensdagnamiddag sprak Amadou Onana met de pers in Tubeke, nog geen dag nadat hij op het veld stond in Kroatië. Er is natuurlijk geen tijd om te verspillen met oog op het WK. De middenvelder sprak als eerste over hét onderwerp na de wedstrijd van dinsdag: zijn positie op het veld.

Onana ziet zichzelf ook achterin waardevol zijn

Bondscoach Rudi Garcia had de speler van Aston Villa namelijk naast Arthur Theate en Nathan Ngoy gezet in de verdediging. "Ja, ik heb al op die positie gespeeld", opende Onana. "Tuurlijk ben ik middenvelder, maar ik denk dat ik de kwaliteiten ook heb om daar te kunnen helpen."

Of Garcia het in de toekomst zal herhalen is niet zeker, maar voor Onana zou het geen probleem zijn. "Ik voelde me goed tijdens de wedstrijd. Als we het nodig hebben, misschien op het WK, dan weten de trainers misschien dat ik daar ook kan helpen."

Onana noemt Thiago Silva zijn defensieve voorbeeld

De Rode Duivel kreeg ook de vraag wie de allerbeste centrale verdediger ooit is. "Volgens mij Thiago Silva", kwam hij met een verrassend antwoord. "Ik heb tegen hem met Lille gespeeld. Dat was Lille-Chelsea in de Champions League. Ik vond hem echt… wauw. Ik vond hem heel goed. En hij was toen, denk ik, 35 of zo. Dus ja, hij is echt een machine."

Zijn rol centraal achterin was dus geen volledig nieuw verhaal, maar Onana keek ook naar de spelers die die positie jarenlang op het allerhoogste niveau hebben ingevuld. Daarbij kwam hij dus uit bij een buitenlandse topverdediger maar ook een Belgische referentie.

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"In België heb ik een zwak voor Vincent Kompany, omdat hij volgens mij op dat niveau de positie in het land heeft gerevolutioneerd", vertelde Onana. "Iemand die een gigantische carrière heeft gehad. Als ik de helft doe van wat hij heeft gedaan, zou ik heel, heel gelukkig zijn. Ik denk dat hij negen jaar bij City op het allerhoogste niveau heeft gespeeld. Dus eerlijk: hij is de referentie. Het is goed om zulke grote namen als hij in ons land te hebben."

Europa League-winst geeft Onana extra honger

Amadou Onana zit in een winning-mood en trekt met een geweldig gevoel naar het WK. Onlangs won de middenvelder nog de Europa League met Aston Villa, net als Youri Tielemans. Twee spelers die net een grote Europese trofee wonnen in de kern hebben, is sowieso iets positiefs.

"Ik heb daar wat over gesproken met de staf en natuurlijk geeft dat honger", benadrukt Onana. "Als je een trofee wint, wil je daar natuurlijk niet stoppen. Ik denk dat het mij ook wat ervaring heeft gebracht. Het gevoel om zulke momenten te beleven en in dat soort fases te zitten. Ik hoop die ervaring naar deze ploeg te brengen."

Voor Onana wordt het WK dus meer dan alleen een nieuw groot toernooi. Hij komt met vertrouwen, flexibiliteit en recente winnaarsmentaliteit naar de nationale ploeg. Of dat nu op het middenveld is of tijdelijk centraal achterin: Garcia weet dat hij op hem kan rekenen wanneer het nodig is.

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