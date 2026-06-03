Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid
Foto: © photonews
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KRC Genk neemt na liefst 23 jaar afscheid van Michel Ribeiro. De assistent-trainer kiest deze zomer voor een nieuwe uitdaging, waardoor een bekend gezicht verdwijnt uit de Limburgse club.

Na een lang seizoen zal KRC Genk deze zomer moeten ingrijpen op de transfermarkt, maar niet alleen daar. Woensdag deelden de Limburgers mee dat een icoon de club verlaat. Na 23 jaar neemt Genk afscheid van assistent-trainer Michel Ribeiro.

De reden is simpel volgens Genk. "Na 23 jaar binnen de club gaf Michel aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging", klinkt het in de officiële communicatie. Genk heeft begrip voor zijn keuze en laat dat ook duidelijk verstaan.

KRC Genk en Michel Ribeiro nemen afscheid van elkaar

"KRC Genk wil Michel nadrukkelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet, loyaliteit en professionaliteit. Doorheen meer dan twee decennia groeide hij mee met de club en leverde hij op verschillende niveaus een waardevolle bijdrage aan onze sportieve werking", schrijft de club nog.

Ook Ribeiro zelf liet van zich horen. Dat deed hij via Instagram. "Ik schrijf dit vandaag met pijn in het hart, maar wil jullie laten weten dat ik beslist heb om mijn club KRC Genk na 23 jaar te verlaten. Hoewel dit een moeilijke beslissing is, kijk ik uit naar een nieuw avontuur en wens ik iedereen het allerbeste."

Hij kreeg al bedankjes van onder meer Konstantinos Karetsas, Robin Mirisola en Aaron Bibout, terwijl ook Théo Bongonda, Ali Samatta en Tolu Arokodare hem succes wensten voor de toekomst.

Genk werkt ondertussen verder aan nieuwe staf

Het doel van Genk is duidelijk. "Intussen wordt achter de schermen met de nodige zorg en ambitie verder gewerkt aan de sportieve toekomst van KRC Genk. De samenstelling van de sportieve staf en de spelerskern wordt stap voor stap vormgegeven met als doel volgend jaar opnieuw mee te draaien aan de top van het Belgisch voetbal", besluit de club.

Ribeiro voetbalde in het verleden voor Genk en ging er nadien aan de slag als jeugdcoach en assistent-trainer. De voorbije jaren nam hij geregeld samen met Domenico Olivieri de rol van interim-coach op zich.

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