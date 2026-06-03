Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste
Foto: © photonews

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De Rode Duivels wonnen hun eerste WK-test tegen Kroatië, maar Hein Vanhaezebrouck zag vooral bij de invallers stof tot discussie. Fernandez-Pardo overtuigde meteen, terwijl Lukaku volgens hem nog duidelijke stappen moet zetten.

De Rode Duivels wonnen hun eerste oefenwedstrijd voor het WK met 0-2 op het veld van Kroatië. Voor de Belgen was het een prima test die geslaagd werd afgerond. Er waren enkele duidelijke lichtpuntjes te zien, waaronder de jonge Matias Fernandez-Pardo.

Fernandez-Pardo maakt indruk bij eerste minuten voor België

De aanvaller van LOSC koos onlangs voor België en mocht tegen Kroatië meteen minuten maken bij zijn eerste selectie. "Ik vond zijn invalbeurt geweldig", zei Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. "Hij ging meteen druk zetten, zelfs op de keeper, maakte zijn actie, dwong fouten af, vroeg de bal diep, zelfs een verloren bal veroverde hij met zijn snelheid."

"Eindelijk kwam er ook wat diepgang", gaat de voormalige coach van onder meer KAA Gent en Anderlecht verder. "Hij zette een fantastische actie op met Lukaku en kreeg dan de bal niet terug. Hij heeft getoond dat hij iets kan bijbrengen. En dat had niets met Romelu Lukaku te maken."

Lukaku scoort, maar overtuigt Vanhaezebrouck nog niet

De topschutter van onze nationale ploeg maakte tegen Kroatië maar weinig indruk vond Vanhaezebrouck. De laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië zal nog belangrijk zijn voor hem. "Blijkbaar speelde Lukaku twintig fantastische minuten. Sorry, dat is niet waar. Ik ben blij voor Lukaku dat hij opnieuw speelde, scoorde, maar die twintig minuten hebben vooral aangetoond dat hij de maand juni nog heel goed zal kunnen gebruiken", gaat hij verder.

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Maar dat hoeft niet meteen een drama te zijn met oog op het WK. "Dat kun je verwachten. Het is logisch dat hij tijd nodig heeft. In die maand moet hij stappen zetten, en dat doe je niet door hem te sparen, maar door nog stevig met hem te werken. Opdat hij tegen de cruciale matchen, vanaf 1 juli dus, een beter niveau haalt", besluit Vanhaezebrouck.

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