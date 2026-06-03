Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

Sporting Hasselt hoopte Thibaut Courtois via zijn investeringsplatform NXTPLAY binnen te halen, maar uiteindelijk koos de doelman van Real Madrid toch voor KRC Genk. Rik Verheye en Sam Kerkhofs gaven bij MIDMID meer uitleg.

Thibaut Courtois en KRC maakten onlangs bekend dat de doelman van Real Madrid in de Limburgse club investeert. Dat doet hij via zijn investeringsplatform NXTPLAY. De doelman wil er ook sportief betrokken zijn.

Toen in februari bekend raakte dat NXTPLAY zich in België zou moeien, was het nog niet meteen duidelijk dat Courtois voor Genk zou kiezen, want ook Sporting Hasselt leek aantrekkelijk. Eigenaars Rik Verheye en Sam Kerkhofs reageerden bij de podcast MIDMID op het nieuws.

Sam Kerkhofs sprak met Courtois in Madrid

Daar vertelde Kerkhofs over zijn bezoekje aan Madrid. "Ja, ik ben in Madrid geweest om een gesprek met hem te hebben. Dat was eigenlijk een heel goed gesprek, waarin we wel op dezelfde golflengte zaten. En in het gesprek daarna voelde ik al wat meer afstand. En het gesprek daarna was er nog meer afstand."

Kerkhofs denkt dat lek alles veranderde

"Ik denk dat toen het gelekt werd naar de media, Genk gewoon gezegd heeft: 'dit kunnen we niet laten gebeuren'. En dat ze hem een heel goed voorstel hebben gedaan", gaat Kerkhofs verder.





Hij heeft echter veel begrip voor de beslissing van Courtois. "Als ik dat videootje gisteren zag, dacht ik ook wel: ja, de match tussen Genk en Thibaut is er ook wel hard. Dat is op zich de meest logische keuze."

Ook Rik Verheye sprak zich uit over het onderwerp. Hij begrijpt de link met Genk goed, al vond hij Sporting Hasselt ook wel passen. "Het is op zich wel logisch. Gevoelsmatig, als je kijkt vanwaar hij komt, waar hij gespeeld heeft en waar hij zijn jeugdopleiding heeft gehad. Maar als je gevoelsmatig kijkt naar Extremadura of Le Mans, dan vind ik dat wel heel hard kloppen in het rijtje van Sporting Hasselt."