Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

De komende weken moeten duidelijk maken waar de toekomst van Nathan De Cat ligt. Een hele resem Europese topclub volgt de evolutie van de 17-jarige middenvelder op de voet. En er is een absolute grootmacht in de rij komen staan.

Heeft Nathan De Cat tijdens de laatste wedstrijden van het afgelopen voetbalseizoen afscheid genomen van RSC Anderlecht? Daar leek het alleszins op. Na de laatste thuiswedstrijd bleef een geëmotioneerde De Cat nog meer dan een uur op de bank zitten.

Het contract van De Cat bij Anderlecht loopt medio 2026 af. De Belgische recordkampioen zat reeds rond de tafel met (de entourage van) de 17-jarige middenvelder, maar de contractonderhandelingen zitten momenteel in de koelkast.

Moeten RSC Anderlecht en Antoine Sibierski dé gok wagen?

We schreven eerder al dat Anderlecht en Sibierski misschien wel moeten durven gokken? Het is een manier om De Cat minstens een extra seizoen in Brussel te houden én vervolgens helemaal langs de kassa te passeren.

Anderzijds is er voldoende concrete interesse in de Rode Duivel. Vooral in Duitsland kennen ze onze 17-jarige landgenoot al héél goed. Bayern Mûnchen houdt De Cat in het oog. Verder zijn ook Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig en VfB Stuttgart geïnteresseerd.

Manchester United klopt aan in het Lotto Park

RMC Sport weet dat Manchester United zich eveneens in de race wil mengen. The Red Devils zien in De Cat een aanwinst voor de selectie én een absolute sterkhouder in wording.





Manchester United vond dit seizoen eindelijk nog eens aansluiting met de top van de Premier League én wil die evolutie de komende seizoenen doorzetten. Met Senne Lammens zou De Cat alvast een bekend gezicht tegenkomen op Old Trafford.