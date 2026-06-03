Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent
Foto: © photonews
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Sporting Charleroi heeft grootse plannen. Mehdi Bayat wil een nieuwe voetbaltempel neerpoten. En het belooft een bouwwerk te worden dat zijn gelijke niét kent in België.

Union SG hoopt in het najaar de eerste steen te leggen van een nieuwe voetbaltempel. Les Unionistes hopen in 2028 hun thuiswedstrijden af te werken in een stadion met een slordige 16.000 zitjes. Waarom niet groter? Daar hebben ze een héél goede reden voor.

Ook Club Brugge wil héél graag aan zo'n bouwproject beginnen. De kersverse landskampioen probeert ondertussen al meer dan twintig jaar de nodige vergunningen te verzamelen, maar de weg blijft eindeloos.

Sporting Charleroi kondigt grootse plannen aan!

Al schrikt dat scenario Sporting Charleroi niét af. Mehdi Bayat kwam met het grote nieuws op de plannen dat ook De Zebra's met een baksteen in de maag zitten. En de lat ligt héél hoog.

"Het stadion komt eraan", is Bayat zeker van zijn stuk. "En het project is nog meer ontwikkeld dan alleen een voetbalstadion. Het was een echt entertainmentcentrum én de showparel van Wallonië."

Uniek in Wallonië én België

De sterke man van Charleroi belooft een uniek bouwwerk. "Het zal iets compleet nieuws naar België brengen. Met het nieuwe stadion zal Charleroi een meerwaarde creëren voor België. Niet enkel de club of de stad zullen ervan profiteren."

"Er zal geen zaal zijn in België die de capaciteit heeft om zo'n evenementen of concerten te organiseren", besluit Bayat. "Maar de mensen zullen pas begrijpen wat ik wil zeggen als de plannen eenmaal worden bekend gemaakt."

Groter dan... AFAS Dome in Antwerpen

Ter vergelijking: de maximumcapaciteit van de AFAS Dome in Antwerpen bedraagt 23.000 toeschouwers. Charleroi is héél ambitieus als ze een stadion met die capaciteit willen neerpoten in Het Zwarte Land.

Een stadion met die grootorde zou overigens ook meteen één van de grootste worden in ons land. Enkel het Koning Boudewijnstadion, het Jan Breydelstadion en Sclessin hebben de capaciteit om meer fans te ontvangen.

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