De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

Real Madrid heeft een akkoord met José Mourinho. De Portugees gaat een contract van drie seizoenen ondertekenen bij de Spaanse grootmacht. Al moeten we nog wachten tot zeven juni vooraleer het nieuws ook bevestigd zal worden.

José Mourinho geldt al enkele weken als de absolute topkandidaat om de nieuwe coach van Real Madrid te worden. The Special One moet tijdens zijn tweede ambstermijn de kleedkamer opkuisen.

Mourinho en Real Madrid hebben inmiddels een mondeling akkoord over een nieuwe driejarige samenwerking. Al moeten we nog minstens tot zondag wachten vooraleer het nieuws bevestigd zal worden.

Eerst voorzittersverkiezingen, dan aankondiging

Komende zondag staan de voorzittersverkiezingen bij Real Madrid op het programma. Opvallend: voor het eerst sinds héél lang is er een kandidaat die het opneemt tegen Florentino Perez. De huidige voorzitter van Real Madrid is het dan ook niet gewend om op voorhand helemaal zegezeker te zijn.

Enrique Riquelme lijkt echter geen schijn van kans te hebben tegen de huidige voorzitter van De Koninklijke. Temeer nu Perez heeft aangekondigd dat het zijn laatste ambtstermijn als voorzitter van Real Madrid zal worden.

Individuele beslissing van Florentino Perez



De terugkeer van Mourinho is een individuele beslissing van Perez. De kans is dan ook héél groot dat de voorzitter na de bevestiging van zijn overwinning tijdens de verkiezingen de terugkeer van The Special One zal bevestigen in zijn speech.