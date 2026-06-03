Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, suiveur du RSC Anderlecht
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Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

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Ali Maamar mag zich A-international van Marokko noemen. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht heeft zijn debuut gemaakt bij het A-elftal van Marokko. En dat ziet alles en iedereen bij paars-wit héél graag gebeuren.

Nee, u droomt niet. Ali Maamar is niet in allereil opgeroepen door Mohamed Ouahbi voor het WK 2026. De concurrentie bij de nationale ploeg van Marokko is vooralsnog te groot voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht om daarvan te dromen. Maar door een samenloop van omstandigheden kon hij toch voor het eerst het truitje van De Leeuwen van de Atlas dragen.

Ter herinnering: Maamar heeft al lang geleden gekozen voor de nationale ploeg van Marokko in plaats van voor België. Als Belgisch U17-international besliste hij al snel om het land van zijn ouders te vertegenwoordigen in plaats van het land waar hij geboren is. Met 28 caps voor de Marokkaanse U20 en een bijhorende wereldtitel heeft hij wellicht geen spijt van die keuze.

Héél leuke samenloop van omstandigheden voor Ali Maamar

Het is trouwens bij die U20 dat Maamar een goede band opbouwde met Mo Ouahbi. De huidige selectieheer was in het verleden bondscoach van De Jonge Atlasleeuwen. Het was dus maar half een verrassing dat Ouahbi hem als extra man opriep voor de match tegen Madagaskar. Achraf Hakimi sloot immers laat aan bij de selectie na de finale van de Champions League.

En die selectie ‘om de spreekwoordelijke hoop te vullen bleek niet louter symbolisch. In de 65e minuut maakte Ali Maamar een groot moment mee door in te vallen voor Anass Salah-Eddine. De Marokkaanse fans waren verrast om de vrij onbekende Anderlecht-speler in Marokko te zien, maar Maamar speelde een kleine 20 positieve minuten. Al werd hij vrij opvallend in de 85e minuut weer naar de kant gehaald na een rode kaart bij de tegenstander.

Aan de kant van RSC Anderlecht kan men in elk geval alleen maar blij zijn dat Maamar nu officieel Marokkaans international is. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op twee miljoen euro. Zijn status als A-international zal die prijs niét naar beneden duwen. Afgelopen winter - na de wereldtitel van de Marokkaanse U20 - overwoog Anderlecht al om dat statuut te verzilveren en Maamar voor een interessante prijs te verkopen.

Want bij RSCA is er lang getwijfeld aan de capaciteiten van Maamar om zich echt door te zetten. Hoewel hij statistisch gezien - hij leverde drie assists af in de nacompetitie - aardige play-offs speelde lijkt het toch net niet genoeg. Bovendien is de paars-witte aanhang is niet laaiend enthousiast over het jeugdproduct. Maamar behoorde dit seizoen tot de spelers die in het Lotto Park geregeld geviseerd werden omwille van zijn terugspeelballen of aarzelende temporisaties.

Wat denkt Antoine Sibierski over Ali Maamar?

Wat Antoine Sibierski sinds zijn komst van Ali Maamar vindt is niet bekend. Zijn mentaliteit zal hij vast waarderen, maar de nieuwe sportief directeur staat er ook om bekend snel knopen door te hakken als hij vindt dat een speler niet goed genoeg is. Maamar is één van de weinige spelers in de kern die enkele miljoenen kan opbrengen zonder een grote sportieve aderlating te betekenen. Afwachten ook wat de toekomstige trainer van paars-wit ervan zal denken.

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