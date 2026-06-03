'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'
Foto: © photonews

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Waar ligt de toekomst van Noa Lang? Bij SSC Napoli lijkt de Nederlander geen toekomst meer te hebben, terwijl een verlengd verblijf bij Galatasaray SK eveneens uitgesloten is. De oplossing lijkt uit Spanje te komen.

Noa Lang was vorige zomer een lange tijd één van de voornaamste spelers op de geruchtenmolen. Na veel vijven en zessen verruilde de voormalige sterkhouder van Club Brugge PSV voor SSC Napoli. 

De 26-jarige aanvaller tekende een contract tot medio 2030 in De Laars. Partenopei betaalde 25 miljoen euro om Lang los te weken in Eindhoven. De Nederlander kon zich echter nooit doorzetten in Napels. 

Antonio Conté is/was géén fan van Noa Lang

Het was Antonio Conte die geen fan was van de speelstijl van Lang. Daarnaast verweet de voormalige coach van Napoli de Nederlander dat hij op training te weinig werkt om in aanmerking te komen voor een basisplaats. 

Het vertrek van Conte zorgt er echter niet voor dat Lang een nieuwe kans zal krijgen bij Napoli. Volgens de Italiaanse media kreeg de 15-voudig Nederlands international de boodschap dat hij op zoek moet naar een nieuwe club.

Géén plaats bij SSC Napoli en... géén plaats bij Galatasaray SK

De voorbije maanden voetbalde Lang op huurbasis bij Galatasaray SK. Cim Bom Bom had een aankoopoptie op Lang, maar de Turkse topclub heeft inmiddels beslist dat die aankoopoptie niét zal gelicht worden. 

Lang krijgt de komende weken de kans om zich aan geïnteresseerde clubs te tonen op het WK. Al wil RCD Barcelona niét wachten op het toernooi over De Grote Plas. Versta: de Spanjaarden willen het risico niet lopen dat de marktwaarde van Lang gaat stijgen.

Italiaanse topclub wil investering (grotendeels) terug

Transfermarkt schat de marktwaarde van Lang op 22 miljoen euro, terwijl Napoli het grootste deel van de geïnvesteerde 25 miljoen euro wil recupereren. Espanyol denkt dan weer eerder aan een bedrag onder twintig miljoen euro. Al hebben we zo'n voorgevoel dat Lang voor het einde van het WK géén beslissing over zijn toekomst zal willen nemen.

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