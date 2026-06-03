Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea FC wil een nieuwe doelman naar Stamford Bridge halen. De Londense topclub richt de pijlen op Mike Maignan. Een eventuele transfer heeft uiteraard directe gevolgen voor Mike Penders.

Chelsea FC heeft grootse ambities. Met de komst van Xabi Alonso - de Spanjaard komt als manager én niet enkel en alleen als coach - mikken The Blues opnieuw op de hoogste regionen van de Premier League én Champions League.

Alonso heeft de selectie van Chelsea de voorbije weken al doorgelicht. De voormalige sterkhouder van Liverpool FC kwam al snel tot de vaststelling dat een nieuwe nummer één broodnodig is om de ambities na te streven.

Chelsea FC heeft héél véél nood aan stabiliteit in doel

Het afgelopen seizoen verdedigden Robert Sanchez en Filip Jorgensen het doelvlak van Chelsea. Beide doelmannen hebben zich pers en publiek nooit kunnen overtuigen. Het lijkt er dan ook op dat ze deze zomer een andere werkgever dienen te zoeken.

De Engelse media weten dat Chelsea de pijlen richt op Mike Maignan. De 30-jarige Fransman bewees de voorbije seizoenen bij AC Milan dat hij alle kwaliteiten heeft om een stabiele rol in het doel op zich te nemen.

Mike Maignan is een koopje (naar Londense normen)

Bovendien is Maignan een haalbare kaart. De 38-voudig Frans international heeft dan wel een contract tot medio 2031 op San Siro, maar Milan moet de komende weken centen ophalen om de boekhouding groen te laten kleuren.





Transfermarkt schat de marktwaarde van Maignan op twintig miljoen euro. Naar Engelse normen is een bedrag in die grootorde simpelweg een koopje. Meer zal er ook niet nodig zijn om I Rossoneri te overtuigen.

Wat betekent de komst van de Franse international voor Mike Penders?

De komst van Maignan heeft uiteraard ook directe gevolgen voor Penders. We schreven eerder al dat onze landgenoot - hij werd afgelopen seizoen door Chelsea verhuurd aan RC Strasbourg - volgend seizoen een vaste plaats krijgt in de Londense kleedkamer.

Het was eveneens duidelijk dat Penders volgend seizoen niét aan de voetbaljaargang zal beginnen als nummer één. Chelsea wil onze landgenoot één of twee seizoenen laten rijpen in de schaduw van een ervaren sluitstuk.

Héél duidelijk traject voor onze landgenoot

In dat plaatje past Maignan volledig. Het is namelijk niet ondenkbaar dat Penders - hij heeft alvast de kwaliteiten om de nummer één van The Blues te worden - de komende maanden en jaren de nodige progressie zal maken om zijn plaats tusen de palen op te eisen.