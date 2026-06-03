De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De start van het WK voetbal staat voor de deur. Voor heel wat spelers is het toernooi hét toneel om zich in de kijker te spelen. Omgekeerd zien ook de clubs de marktwaarde van hun spelers stijgen. En die marktwaardes zijn recentelijk aangepast.

Transfermarkt is ook anno 2026 nog dé referentie als het op info rond contractsituaties en marktwaardes van profvoetballers komt. En de statistiekenwebsite heeft onlangs een update van de marktwaardes doorgevoerd. Moeten we er een tekening bij maken dat we dat héél interessant vinden?

Laat ons in de eigen Jupiler Pro League starten. Konstantinos Karetsas van KRC Genk is met een marktwaarde van 35 miljoen euro nog steeds de meest waardevolle spelers op onze velden. Het podium wordt vervolledigd door Joel Ordoñez en Christos Tzolis. De sterkhouders van Club Brugge hebben een marktwaarde van respectievelijk 33 miljoen euro en 30 miljoen euro.

Zes Club Brugge-spelers in top tien!

Club Brugge is overigens het best vertegenwoordigd in de Belgische top tien. De kersverse landskampioen heeft - naast Ordoñez en Tzolis uiteraard - nog vier sterkhouders in die top tien staan. Aleksandar Stankovic staat met een marktwaarde van 25 miljoen euro op een vierde plaats. De zesde plaats wordt ingenomen door Raphael Onyedika met een marktwaarde van 23 miljoen euro.

Verder vertegenwoordigen ook Carlos Forbs en Joaquin Seys de kleuren van blauw-zwart. Eerstgenoemde prijkt op een zevende plaats met een martkwaarde van 18 miljoen euro. De Rode Duivel heeft dan weer een marktwaarde van 17 miljoen euro en kampeert daarmee op een negende plaats in het Belgische klassement.

Nathan De Cat rukt op naar plaats vijf

Plaats vier is dan weer ook voor Nathan De Cat. De amper 17-jarige middenvelder van RSC Anderlecht vertegenwoordigt ondertussen al een marktwaarde van 25 miljoen euro. Let wel: zo'n marktwaarde wil niet zeggen dat een speler ook te koop is voor een bedrag in die grootorde. Voor de spelers in dit artikel ligt de werkelijke verkoopprijs vaak enkele miljoenen euro's hoger.



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Op plaats acht - of beter gezegd: op een gedeelde zevende plaats met Forbs - vinden we een eerste pion van Union SG terug. De marktwaarde van Anan Khalaila wordt geschat op 18 miljoen euro. De top tien wordt eveneens afgesloten door een speler van Les Unionstes. Promise David ligt dan wel al eventjes in de lappenmand, maar zijn marktwaarde wordt nog steeds op 17 miljoen euro geschat.

We geven voor de volledigheid hieronder de top vijftien mee

# NAAM CLUB MARKTWAARDE 1. Konstantinos Karetsas KRC Genk 35 miljoen euro 2. Joel Ordoñez Club Brugge 33 miljoen euro 3. Christos Tzolis Club Brugge 30 miljoen euro 4. Aleksandar Stankovic Club Brugge 25 miljoen euro Nathan De Cat RSC Anderlecht 25 miljoen euro 6. Raphael Onyedika Club Brugge 23 miljoen euro 7. Carlos Forbs Club Brugge 18 miljoen euro Anan Khalaili Union SG 18 miljoen euro 9. Joaquin Seys Club Brugge 17 miljoen euro Promise David Union SG 17 miljoen euro 11. Zakaria EL Ouahdi KRC Genk 15 miljoen euro 12. Nicolo Tresoldi Club Brugge 13 miljoen euro 13. Romeo Vermant Club Brugge 11 miljoen euro Matte Smets KRC Genk 11 miljoen euro 15. Adem Zorgane Union SG 10 miljoen euro Kevin Mac Allister Union SG 10 miljoen euro

De cijfers bewijzen dat de Jupiler Pro League een ware opleidingscompetitie is geworden. In bovenstaande top vijftien is Zorgane met 26 lentes de ouderdomsdeken. Een vraag die we eveneens moéten stellen: hoeveel van bovengenoemde namen zullen we volgend seizoen op de Belgische velden terugzien?

Is de volledige top tien volgend seizoen niét meer actief op de Belgische velden?

We kunnen al bijna met aangrenzende zekerheid zeggen dat de volledige top tien zal vertrekken. Eén voor één genieten de sterkhouders concrete interesse van een club uit een Europese topcompetitie. En één voor één is de kans héél realistisch te noemen dat de huidige clubs in kwestie deze zomer langs de kassa zullen passeren.