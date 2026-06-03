'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

Julien Duranville is op zoek naar een nieuwe club. De 20-jarige flankaanvaller heeft geen zicht op (veel) speelminuten bij Borussia Dortmund. Een terugkeer naar RSC Anderlecht behoort tot de mogelijkheden. En paars-wit kent ondertussen een héél belangrijke voorwaarde.

Julien Duranville werd in 2023 met de grote trom binnengehaald door Borussia Dortmund. Gelb und Schwarz betaalde 8,5 miljoen euro voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht.

Op dat moment had Duranville al vlagen van zijn talent laten zien, maar uiteindelijk had de flankaanvaller slechts een handvol matchen op het hoogste niveau in de benen. Onze landgenoot was niet klaar voor de extra belasting van een topclub in een topcompetitie.

Vooral in Duitse lappenmand, ook verhuur was géén voltreffer

De voorbije seizoenen lag Duranville vooral in de Duitse lappenmand. De voorbije zes maanden werd hij dan weer verhuurd aan FC Basel. Bij de Zwitserse topclub verzamelde Duranville een pak meer speelminuten dan de voorbije seizoenen, maar de aankoopoptie werd niet gelicht.

Dortmund liet onze landgenoot ondertussen al weten dat hij andere oorden mag opzoeken. Duranville heeft een lopend contract tot medio 2028 in het Signal Iduna Park, maar heeft er momenteel geen zicht op een basisplaats. Een terugkeer naar Anderlecht behoort volgens de geruchtenmolen tot de mogelijkheden.

Borussia Dortmund wil... een terugkoopoptie

BILD verklapt alvast één voorwaarde waarmee Antoine Sibierski rekening zal moeten houden als hij Duranville effectief terug naar Brussel wil halen. Dortmund verkiest een definitieve verkoop, maar wil enkel rond de tafel gaan zitten als de andere partij akkoord gaat met een terugkoopoptie.





Gelb und Schwarz wil het risico niet lopen dat Duranville zijn potentieel alsnog tot ontplooiing komt bij een andere club en de Duitsers op die manier enkele miljoenen euro's mislopen. Voor de volledigheid: een bod van anderhalf miljoen euro van AC Monza op onze landgenoot werd geweigerd.

Anderhalf miljoen euro is niét genoeg

Anderlecht zal dus met een hoger bod op de proppen moeten komen om Dortmund te overtuigen. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van de 20-jarige flankaanvaller vandaag op zes miljoen euro. Gaat paars-wit het risico nemen voor een voormalig jeugdproduct met héél véél potentieel?