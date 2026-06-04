Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Cedric Hatenboer keert deze zomer zo goed als zeker terug naar RSC Anderlecht. Of toch minstens bij de start van de voorbereiding. Of wil Antoine Sibierski hem een nieuwe kans geven in het Lotto Park?

RSC Anderlecht betaalde in januari 2025 ruim twee miljoen euro om Cedric Hatenboer naar het Lotto Park te halen. De middenvelder deed het seizoen uiteindelijk uit bij Excelsior Rotterdam om de poort naar de Eredivisie open te beuken.

Zijn avontuur in Brussel verliep echter niet zoals verhoopt. Besnik Hasi zag het absoluut niet in Hatenboer en hekelde de mentaliteit van de Nederlander. Zo weigerde de 21-jarige middenvelder om in actie te komen met RSCA Futures en was hij ook niet meteen een haantje-de-voorste tijdens de oefensessies.

Aankoopoptie is (veel) te hoog voor Telstar

De voorbije zes maanden werd Hatenboer verhuurd aan SC Telstar. De Nederlanders hebben nog tot vrijdag de tijd om de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro te lichten. Dat zal echter niét gebeuren. We schreven eerder al dat een bedrag in die grootorde géén optie is voor de financieel noodlijdende Nederlandse club.

Al is er ondertussen wél een ander bod binnengelopen in Brussel. De Nederlandse media weten dat FC Utrecht concrete interesse toont in Hatenboer. De Domstedelingen willen Hatenboer voor een seizoen huren, inclusief aankoopoptie. Het exacte bedrag van dat voorstel kennen we niet.

Hatenboer heeft het Anderlecht-DNA, maar...

Anderlecht heeft dat bod echter geweigerd. Is het een teken aan de wand dat Sibierski de Nederlander een nieuwe kans wil geven bij paars-wit? Eén ding is zeker: qua voetbalstijl heeft de middenvelder absoluut het Anderlecht-DNA. Al verwacht de nieuwbakken sportief directeur ook de juiste mentaliteit - op én naast het veld - van zijn spelers.



Lees ook... Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer›

Zoals de kaarten er vandaag bij liggen moet Hatenboer zich eind juni in Neerpede melden voor de start van de voorbereiding. En onder een nieuw management én met een nieuwe coach start iedereen met een propere lei. Of komt Utrecht met een verhoogd bod dat Anderlecht niet kan weigeren?