Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De Rode Duivels bereiden zich volop voor op het WK. Na een oefenwedstrijd tegen Kroatië staat er ook nog een vriendschappelijk duel gepland tegen Tunesië. Ondertussen draait de transfercarrousel op volle toeren en komen er de nodige geruchten naar buiten. Zo zou Arthur Theate interesse genieten.

Theate (26) lijkt volop voor te komen in de plannen van Rudi Garcia. De verdediger van Eintracht Frankfurt speelde tegen Kroatië de hele wedstrijd en mag op het WK dus hopen op een basisplaats.

Geen Europees voetbal

Op clubniveau is Theate nog tot midden 2029 verbonden aan Frankfurt. De traditieclub sloot de Bundesliga af als achtste en pakte daarmee naast Europees voetbal voor volgend seizoen. Dat is toch een teleurstelling voor Theate en co.

Onze landgenoot begon aan het seizoen als titularis, maar verzeilde op het einde van het seizoen enkele keren op de bank. Dat moet hem toch zorgen baren. De verdediger zag zijn carrière de afgelopen jaren steeds crescendo gaan, maar zou weleens voor een belangrijke zomer kunnen komen te staan om stappen te blijven zetten.

Interesse uit de Premier League

Er lijkt zich alvast een mogelijke overstap naar de Premier League aan te bieden. Volgens journalist Sacha Tavolieri zouden Bournemouth en Nottingham Forest onze landgenoot namelijk in het boekje hebben staan. Beide clubs zouden daarbij al navraag gedaan hebben naar de speler, die volgens Transfermarkt 17 miljoen euro waard is.

Bournemouth speelde een uitstekend seizoen over het Kanaal. The Cherries zetten in de Premier League een ongelooflijke reeks neer van achttien wedstrijden zonder nederlaag en pakten zo een ticket voor de Europa League. Andoni Araola laat zijn team aantrekkelijk en met veel intensiteit voetballen. Vooral dat laatste lijkt Theate op het lijf geschreven.

Terug naar Italië?

Nottingham Forest beleefde dan weer een veel mindere campagne. Het sloot het seizoen af als zestiende in de Premier League en bleef zo net uit de gevarenzone. Het haalde wel de halve finales van de Europa League, maar Forest lijkt op dit moment de minst aantrekkelijke keuze van de twee.

Of trekt Theate opnieuw naar de Serie A? Hij zou er door zijn passage bij Bologna nog altijd goed aangeschreven staan. Theate speelde van de zomer van 2021 tot de zomer van 2022 eerst op uitleenbasis bij de Italiaanse club (van KV Oostende). Daarna maakte hij de definitieve overstap voor 6,75 miljoen euro.

Een kruispunt in zijn carrière

In diezelfde transferperiode verkaste hij al meteen naar de Ligue 1, waar Stade Rennes 19 miljoen op tafel legde. Het was opnieuw een mooie stap voor Theate, die 82 duels zou spelen voor de Franse club.

In de zomer van 2024 werd hij verhuurd aan Frankfurt. Dat kocht hem begin 2025 voor 13 miljoen euro. In Duitsland staat Theate nu voor een kruispunt in zijn carrière met verschillende opties die zich lijken aan te bieden.

Behalve een transfer naar de Premier League en de Serie A is een verhuis in de Bundesliga zelf misschien ook wel een optie. Zo zal Borussia Dortmund komende zomer op zoek moeten naar een nieuwe centrale verdediger. Als Theate een goed WK speelt, zal de interesse alleen maar toenemen. De Belg zou na twee seizoenen alvast openstaan voor een vertrek bij Frankfurt. Het maakt het dossier alleen maar interessanter om te volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nottingham Forest
Eintracht Frankfurt
Arthur Theate

Meer nieuws

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
WK LIVE 4/06: Nederland trekt met fikse opdoffer naar de VS na onverwachte oefennederlaag

WK LIVE 4/06: Nederland trekt met fikse opdoffer naar de VS na onverwachte oefennederlaag

08:30
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom

21:00
1
'Club Brugge strijkt minder op dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge strijkt minder op dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
2
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

Slachtoffer van zijn eigen veelzijdigheid? Matias Fernandez-Pardo zet meteen druk op De Ketelaere

18:40
1
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

20:40
12
Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

Chelsea richt pijlen op deze doelman... én dat heeft rechtstreekse gevolgen voor Mike Penders

20:20
Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent

20:00
14
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

19:40
3
Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

Hein Vanhaezebrouck ziet één Rode Duivel meteen tonen wat België miste

18:00
1
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

19:20
Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

Zorgen nemen alleen maar toe: WK-tegenstander van België luidt alarm

18:30
Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

Straks terug bij Anderlecht? Financieel probleem dreigt streep te trekken door plannen rond Hatenboer

19:00
Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

Amadou Onana stuurt duidelijke boodschap naar Garcia en verwijst naar Vincent Kompany

15:20
2
Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

Opvallend prijskaartje voor Congo om op Sclessin te spelen

17:40
1
Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

Rode Duivels krijgen hoopvol nieuws over Lukaku richting WK

14:40
Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

Sporting Hasselt dacht aan stunt met Courtois: Sam Kerkhofs en Rik Verheye leggen uit wat er misliep

17:10
Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

Maxim De Cuyper maakt meteen duidelijke analyse na zege tegen Kroatië

14:15
'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

'STVV gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe aanvaller bijna beet'

16:50
4
Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

Marc Degryse waarschuwt bondscoach Rudi Garcia voor WK

13:30
5
WK LIVE 3/6: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

WK LIVE 3/6: Ze zijn voltallig, goed nieuws voor Rudi Garcia

13:28
6
OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

OH Leuven hakt knoop door: eerste zomertransfer is een feit

16:10
1
Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië

Op het WK te zien? Bondscoach Rudi Garcia legt opvallende zet uit na overwinning tegen Kroatië

12:50
1
Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

Einde van tijdperk bij KRC Genk: clubicoon neemt definitief afscheid

15:35
1
Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt”

Groot vraagstuk of no brainer? “Hij deed de Belgen beter voetballen na zijn invalbeurt”

12:20
5
Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026?

Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026?

11:40
17
De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

De ontgoochel(en)de Rode Duivel tegen Kroatië: “Het grootste slachtoffer van dit experiment”

10:20
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Burgess - Kamate - Joseph - Kompany - Saibari

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/06: Burgess - Kamate - Joseph - Kompany - Saibari

11:20
‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’

‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’

11:20
10
Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner

Officieel: Anderlecht keert terug naar de roots met iconische partner

11:07
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over 'Club Brugge strijkt minder op dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League' RememberLierse RememberLierse over Belgische eersteklasser kondigt stadion aan dat groter is dan AFAS Dome én zijn gelijke in België niét kent RememberLierse RememberLierse over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Geert66 Geert66 over Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer' pief pief over ‘Club Brugge heeft versterking voor het middenveld op het oog’ Goro Goro over 'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht' Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld Standard 2.0 Standard 2.0 over Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK TatstOn TatstOn over Moet de bondscoach Zeno Debast meenemen naar het WK 2026? IXL IXL over 'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved