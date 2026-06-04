Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

De Rode Duivels bereiden zich volop voor op het WK. Na een oefenwedstrijd tegen Kroatië staat er ook nog een vriendschappelijk duel gepland tegen Tunesië. Ondertussen draait de transfercarrousel op volle toeren en komen er de nodige geruchten naar buiten. Zo zou Arthur Theate interesse genieten.

Theate (26) lijkt volop voor te komen in de plannen van Rudi Garcia. De verdediger van Eintracht Frankfurt speelde tegen Kroatië de hele wedstrijd en mag op het WK dus hopen op een basisplaats.

Geen Europees voetbal

Op clubniveau is Theate nog tot midden 2029 verbonden aan Frankfurt. De traditieclub sloot de Bundesliga af als achtste en pakte daarmee naast Europees voetbal voor volgend seizoen. Dat is toch een teleurstelling voor Theate en co.

Onze landgenoot begon aan het seizoen als titularis, maar verzeilde op het einde van het seizoen enkele keren op de bank. Dat moet hem toch zorgen baren. De verdediger zag zijn carrière de afgelopen jaren steeds crescendo gaan, maar zou weleens voor een belangrijke zomer kunnen komen te staan om stappen te blijven zetten.

Interesse uit de Premier League

Er lijkt zich alvast een mogelijke overstap naar de Premier League aan te bieden. Volgens journalist Sacha Tavolieri zouden Bournemouth en Nottingham Forest onze landgenoot namelijk in het boekje hebben staan. Beide clubs zouden daarbij al navraag gedaan hebben naar de speler, die volgens Transfermarkt 17 miljoen euro waard is.

🇧🇪 It’s moving for Arthur Theate!



🔚 After two seasons, the Belgian has opened the door to a departure from Eintracht Frankfurt.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth and Nottingham Forest have already made enquiries.



🇮🇹 Theate also highly regarded in Serie A following his time at Bologna. #SGE pic.twitter.com/EzeLAMfwSS



— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 3, 2026

Bournemouth speelde een uitstekend seizoen over het Kanaal. The Cherries zetten in de Premier League een ongelooflijke reeks neer van achttien wedstrijden zonder nederlaag en pakten zo een ticket voor de Europa League. Andoni Araola laat zijn team aantrekkelijk en met veel intensiteit voetballen. Vooral dat laatste lijkt Theate op het lijf geschreven.

Terug naar Italië?

Nottingham Forest beleefde dan weer een veel mindere campagne. Het sloot het seizoen af als zestiende in de Premier League en bleef zo net uit de gevarenzone. Het haalde wel de halve finales van de Europa League, maar Forest lijkt op dit moment de minst aantrekkelijke keuze van de twee.

Of trekt Theate opnieuw naar de Serie A? Hij zou er door zijn passage bij Bologna nog altijd goed aangeschreven staan. Theate speelde van de zomer van 2021 tot de zomer van 2022 eerst op uitleenbasis bij de Italiaanse club (van KV Oostende). Daarna maakte hij de definitieve overstap voor 6,75 miljoen euro.

Een kruispunt in zijn carrière

In diezelfde transferperiode verkaste hij al meteen naar de Ligue 1, waar Stade Rennes 19 miljoen op tafel legde. Het was opnieuw een mooie stap voor Theate, die 82 duels zou spelen voor de Franse club.

In de zomer van 2024 werd hij verhuurd aan Frankfurt. Dat kocht hem begin 2025 voor 13 miljoen euro. In Duitsland staat Theate nu voor een kruispunt in zijn carrière met verschillende opties die zich lijken aan te bieden.

Behalve een transfer naar de Premier League en de Serie A is een verhuis in de Bundesliga zelf misschien ook wel een optie. Zo zal Borussia Dortmund komende zomer op zoek moeten naar een nieuwe centrale verdediger. Als Theate een goed WK speelt, zal de interesse alleen maar toenemen. De Belg zou na twee seizoenen alvast openstaan voor een vertrek bij Frankfurt. Het maakt het dossier alleen maar interessanter om te volgen.