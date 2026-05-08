Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Na de laatste twee matchen op de bank te hebben gezeten, moet Arthur Theate dringend opnieuw spelen en zich tonen met het oog op het WK... en de zomermercato. Dat doen in het Signal Iduna Park in Dortmund zou best een goed idee zijn...

In België begint de zevende speeldag van de Champions' Play-offs vrijdagavond met een duel tussen Standard en OH Leuven. Tegelijk wordt in Duitsland de 33e speeldag van de Bundesliga op gang getrapt met een affiche tussen Borussia Dortmund en Eintracht Frankfurt.

Een cruciale wedstrijd voor Eintracht en Arthur Theate, in meerdere opzichten. Om te beginnen in het klassement, want Frankfurt staat op een teleurstellende achtste plaats, die hen volgend seizoen geen Europees voetbal zou opleveren.

Cruciale wedstrijden voor Arthur Theate op komst

De Adelaars hebben echter maar één punt achterstand op Freiburg en mogen nog hopen op een zevende plaats, die hen rechtstreeks naar de voorrondes van de Conference League zou leiden. Niet het oorspronkelijke doel van de club, maar wel die van 'het minste kwaad'.

Ook voor onze Rode Duivel is deze match belangrijk: hij bleef de voorbije twee duels van Frankfurt op de bank en speelde dus al drie weken geen officiële wedstrijd meer. Met het WK in aantocht is speeltijd verzamelen cruciaal voor Arthur Theate, die mikt op een basisplaats in het centrum van de defensie naast Zeno Debast. Maar dat is niet alles, want de 25-jarige Luikenaar moet ook absoluut weer minuten maken met het oog op... de zomermercato.

Arthur Theate moet snel van de bank af bij Frankfurt

Het is immers best mogelijk dat Eintracht Frankfurt volgend seizoen geen Europees voetbal speelt, wat een rem zou betekenen voor een speler die via Oostende, Bologna en Stade Rennais voortdurend stappen heeft gezet. Arthur Theate doet er dus goed aan zich te tonen om geïnteresseerden te lokken. Onder contract tot juni 2029 wordt hij op de referentiesite Transfermarkt op twintig miljoen euro geschat en kan hij in de zomer heel wat aandacht trekken.

Die van... Borussia Dortmund, bijvoorbeeld? In het Ruhrgebied loopt het contract van Niklas Süle af en dat wordt niet verlengd, wat betekent dat Dortmund deze zomer zo goed als zeker op zoek gaat naar een centrale verdediger. Arthur Theate kan zich dus tonen en punten scoren... maar dan moet hij eerst al minuten maken vrijdag.

Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid"

