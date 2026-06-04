De spanning stijgt voor de Belgische U17: de halve finale op het EK is hun afspraak met de geschiedenis

De U17 van de Rode Duivels willen geschiedenis schrijven op het EK in Estland. Ze willen voor het eerst de finale bereiken, maar moeten in hun halve finale dan wel voorbij Frankrijk zien te raken. Coach Sven Vermant blikt vooruit.

In de groepsfase maakten de jonge Belgen indruk. Ze werden groepswinnaar in een poule met Kroatië, Estland en Spanje. In de halve finales treffen ze Frankrijk, dat traditioneel over zeer sterke jeugdploegen beschikt.

Zwaar, maar niet onmogelijk

De Belgische jonkies staan zo voor een zware, maar niet onmogelijke opdracht. Op het vorige EK haalden de Belgen ook de halve finales, maar verloren ze van ... datzelfde Frankrijk. Deze keer moet het wel raak zijn voor onze jonge landgenoten.

Coach Sven Vermant denkt daarbij vooral aan het collectief. "Ik vind het als coach gigantisch belangrijk dat mijn groep als totaliteit gezien wordt", zegt hij bij Sporza. "We hebben iedereen mee in het verhaal. We willen het maximale doen om ons voor te bereiden en klaar te zijn voor de halve finale tegen Frankrijk."

De sfeer is uitstekend

Vermant benadrukt dat het met de sfeer zeer goed zit in zijn groep. Het feit dat de spelers elkaar kennen van bij hun club of eerdere afspraken met de nationale ploeg helpt daarbij. Vermant ziet voor zichzelf dan weer een duidelijke opdracht weggelegd.