📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

RSC Anderlecht beleefde sportief een tegenvallend seizoen. In het Lotto Park willen ze opnieuw aanknopen met de successen van weleer. Een terugkeer naar Adidas als shirtsponsor moet daarbij helpen. Paars-wit stelde vandaag zijn nieuwe thuisshirts voor.

Anderlecht speelde wisselvallig dit seizoen. Het werd vierde en verloor de bekerfinale. Vooral dat laatste hakte er stevig in in onze hoofdstad. De fans lieten meermaals hun onvrede blijken en verlangen naar de glorietijden.

Exit Joma, enter Adidas

Anderlecht lijkt nu actief terug te willen keren naar die successen. Dat doet het door Joma in te ruilen voor Adidas als shirtsponsor. Dat maakt de recordkampioen bekend op zijn website.

"adidas is terug. 50 jaar na het ontstaan van het meest iconische partnership in het Belgische voetbal zijn de drie strepen en de drie sterren opnieuw herenigd", klinkt het trots.

Klassiek paars design

Anderlecht stelt meteen ook zijn nieuwe thuisshirt voor voor het seizoen 2026/2027. Dat doet het met een filmpje geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah. RSCA haalde dus alles uit de kast. In het design wordt gekozen voor een klassiek paars shirt, een duidelijke terugkeer naar het succesvolle verleden.

The three stripes are back. 🟣⚪ New home shirt. Available online & in-store. pic.twitter.com/IFYQC2GjDv



— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 4, 2026

"Van Grün, over Vanden Borre tot Tielemans: de RSCA-adidas-combinatie kleedde en inspireerde meerdere generaties talent uit de hoofdstad", schrijven de Brusselaars.

In de foto's op de website zien we onder meer goudhaantje Nathan De Cat schitteren. Als jeugdproduct verpersoonlijkt hij het DNA van Anderlecht. Ook het nieuwe thuisshirt lijkt in te spelen op dat DNA: champagnevoetbal én prijzen winnen.

Beschikbaar online en in de fanshop

"De drie strepen en drie sterren symboliseerden de kracht van het instituut die ze met zich vertegenwoordigden. Een gewichtige combinatie die zelfvertrouwen gaf op het veld en op straat."

Het nieuwe thuisshirt is al beschikbaar op de webshop van RSCA en in de fanshop aan het stadion. Voor een gewoon shirt moeten fans 100 euro betalen. Als je een shirt wil met de naam van een speler en een nummer, dan komt daar 15 euro bij. Een custom shirt is 20 euro extra.