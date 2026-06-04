'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

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Union SG nam onlangs afscheid van Christian Burgess. De Brit trok de deur dicht na enkele succesvolle jaren en laat een grote leemte achter in de verdediging. Union zit niet stil en lijkt zich te willen roeren op de transfermarkt.

Burgess en Union kwamen er niet uit over een contractverlenging. De wegen van beide partijen scheiden. Burgess groeide in onze hoofdstad uti tot een cultfiguur en viel op met zijn leiderschap en winnaarsmentaliteit.

Verdedigende versterking

Union zal zijn vertrek moeten opvangen. Bovendien staat er ook achter de toekomst van Kevin Mac Allistar en Ross Sykes een vraagteken in het Dudenpark. Union anticipeerde al deels door de 31-jarige Japanner Nikki Havenaar te halen. Hij komt over van het Oostenrijkse SV Ried.

Maar de Brusselaars willen nog verdedigende versterking halen. Het Tsjechische inFotbal weet dat Union doorduwt voor Ondřej Kričfaluši. Dat is een 22-jarige verdediger van Banik Ostrava. Union zou 5 miljoen euro op tafel willen leggen. Dat is het bedrag in de afkoopclausule van de speler.



Union zou daarmee het Italiaanse Monza kloppen in het dossier, al moet er wel nog een akkoord gevonden worden. Kričfaluši speelt sinds september 2025 voor Banik Ostrava. Hij werd toen voor 2,6 miljoen euro weggekocht bij topclub Slavia Praag. Daar genoot hij een deel van zijn jeugdopleiding en stond hij eerder al onder contract. Hij klokte er af op 8 optredens.

Een onbetwiste basisspeler

Daarvoor speelde de verdediger ook voor Vlasim (huur) en Teplice. Bij Banik Ostrava zit hij aan 32 optredens en is hij uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. Hij scoorde er 8 keer en dat als verdediger.

Het huidige contract van Kričfaluši loopt tot midden 2029. Volgens Transfermark is hij momenteel 3,5 miljoen euro waard, maar Union lijkt dus meer te gaan betalen.

Een succesrecept

Union houdt zo vast aan zijn succesrecept van de voorbije jaren. Het plukt spelers weg uit kleinere competities om ze helemaal te laten ontbolsteren in onze hoofdstad. Het is afwachten of dat ook het geval zal zijn met Kričfaluši.

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