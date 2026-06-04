Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt
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De crisis rond Anderlecht heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Waar de voorbije weken vooral het stil protest van de supportersgroepen opviel, is de boodschap vanuit de harde kern nu een stuk explicieter geworden. Voor hen is de maat vol. En voor hen is er nog maar één verantwoordelijke: Marc Coucke.

In de nacht van woensdag op donderdag trokken onbekenden naar zowel het Lotto Park als het trainingscentrum in Neerpede. Daar lieten ze een duidelijke boodschap achter voor de eigenaar van paars-wit. Op de muren in Neerpede verscheen onder meer de tekst: "Sois noble et casse toi. Coucke buiten."

Het is het zoveelste signaal dat de frustratie bij een deel van de achterban een kookpunt heeft bereikt. Anderlecht zit inmiddels aan negen jaar zonder prijs en voor veel supporters is het geduld volledig opgebruikt. De verloren bekerfinale tegen Union was voor velen de laatste grote ontgoocheling in een lange reeks sportieve teleurstellingen.

Marc Coucke wordt geviseerd

Binnen de harde kern leeft het gevoel dat de club sinds de komst van Coucke vooral gekenmerkt wordt door instabiliteit. Trainers, sportieve directeurs en bestuurders kwamen en gingen, terwijl de resultaten uitbleven. In dezelfde periode slaagden clubs als Club Brugge en Union Saint-Gilloise erin om sportief én financieel een stevige voorsprong uit te bouwen.

De kritiek beperkt zich daarbij niet langer tot de resultaten op het veld. Binnen de supporterskringen leeft steeds meer de overtuiging dat Coucke zijn aandacht te veel verdeelt over zijn andere projecten, waaronder Pairi Daiza en zijn activiteiten in Durbuy. Volgens de harde kern ontbreekt het aan een duidelijke langetermijnvisie en de financiële slagkracht die nodig is om Anderlecht opnieuw naar de top te brengen.

Verkoop of alle matchen stilleggen

De eis die daaruit voortvloeit, is bijzonder duidelijk: verkoop de club aan een eigenaar die bereid is opnieuw fors te investeren. Opvallend is dat die boodschap ondertussen niet meer alleen door BCS wordt gedragen. Ook de Ultra's van paars-wit steunen die oproep. Daarnaast hebben ook Mauves Army en South Leaders de voorbije weken hun ongenoegen duidelijk gemaakt door geen sfeer meer te maken tijdens de wedstrijden.

Maar nu gaat het veel verder. De harde kern heeft beslist om alle wedstrijden in Anderlecht te verstoren of stil te leggen zolang de club niet te koop wordt gezet. Dat werd aan Voetbalkrant.com bevestigd. Daarbij zou zelfs een mogelijke sportieve sanctie of uitsluiting niet langer als een argument worden gezien om van koers te veranderen.

De relatie met Coucke lijkt helemaal verzuurd. Vanuit de harde kern klinkt dat er geen vertrouwen meer bestaat in de mensen die vandaag de club leiden en dat gesprekken met de huidige directie volgens hen geen zin meer hebben zolang er geen fundamentele verandering komt. Ze willen dan ook geen gesprekken meer.

Geen gesprekken meer

Dat maakt de situatie bijzonder explosief. Vlak voor de wedstrijd tegen KV Mechelen probeerde Michael Verschueren de gemoederen nog te bedaren door persoonlijk in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de harde kern. Dat zorgde ervoor dat het niet tot incidenten kwam, maar de acties van de voorbije nacht tonen aan dat de rust slechts tijdelijk was.

Na negen jaar zonder trofee is de kloof tussen supporters en bestuur groter dan ooit. De boodschap die woensdag in Neerpede achterbleef, laat weinig ruimte voor interpretatie. Voor een deel van de Anderlecht-aanhang is de toekomst van de club onlosmakelijk verbonden geraakt met één eis: verandering aan de top.

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