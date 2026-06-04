Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst
Foto: © photonews

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Het avontuur van Teddy Teuma bij Standard zit erop. De Franse middenvelder heeft via sociale media bevestigd dat hij Sclessin na amper vijf maanden alweer verlaat. Een contractverlenging komt er niet.

Kort verblijf in Luik

Teuma maakte tijdens de wintermercato de overstap naar Standard en tekende toen een overeenkomst tot het einde van het seizoen. De voormalige aanvoerder van Union SG moest extra ervaring en kwaliteit aan het middenveld toevoegen.

Zijn periode in Luik bleef echter beperkt. De 31-jarige Fransman kwam uiteindelijk negen keer in actie voor de Rouches en was daarin goed voor één assist. In totaal verzamelde hij 371 speelminuten in het rood-witte shirt.

Blessure remde hem af

Tijdens de Europe Play-offs kreeg Teuma bovendien af te rekenen met blessureleed. De middenvelder stond ongeveer een maand aan de kant, waardoor hij nooit volledig zijn stempel kon drukken op het seizoen van Standard. Daardoor bleef zijn passage aan de boorden van de Maas uiteindelijk korter dan velen vooraf hadden verwacht.

Emotioneel afscheid

Via Instagram nam Teuma afscheid van de supporters. Daarbij sprak hij zijn waardering uit voor de warme ontvangst die hij in Luik kreeg. “Beste Rouches, het lot heeft beslist om ons te scheiden”, schreef hij. “We hebben niet genoeg tijd gehad om elkaar volledig te leren kennen, maar in vijf maanden hebben jullie me geraakt en de waarden van Standard bijgebracht.”



De Fransman benadrukte ook hoe trots hij was om voor de Luikse club te spelen. “Ik ben trots dat ik jullie kleuren heb mogen dragen.”

Op weg naar nieuw project

Met zijn boodschap bevestigde Teuma op sociale media meteen dat hij zijn carrière elders zal voortzetten. Hij zou in beeld zijn bij Royal Antwerp FC, zo was al te horen. “Het is tijd voor mij om me op een nieuw project te richten”, klonk het. Waar dat nieuwe avontuur zich zal afspelen, is voorlopig nog niet bekend. Vast staat wel dat zijn periode bij Standard beperkt blijft tot een half seizoen.

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