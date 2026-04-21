Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Johan Walckiers
Antwerp is al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen en wil extra ervaring en leiderschap aan het middenveld toevoegen. Eén van de namen die daarbij circuleert, is Teddy Teuma.

De 32-jarige middenvelder maakte in januari de overstap van Stade de Reims naar Standard Luik, maar tekende daar slechts een contract tot het einde van het seizoen. Een langer verblijf op Sclessin is mogelijk, al is daar voorlopig nog geen duidelijkheid over.

Tussen Teuma en Standard bestaan wel afspraken over een eventuele verlenging, maar de club moet daar uiterlijk eind april een beslissing over nemen. Omdat die knoop nog niet is doorgehakt, houden andere clubs — waaronder Antwerp — de situatie nauwlettend in de gaten, weet GvA.

Antwerp denkt aan Teddy Teuma voor volgend seizoen

Bij de Great Old zijn ze alvast gecharmeerd door het profiel van de Maltese international. Teuma liet zich eerder dit seizoen al opmerken op de Bosuil, waar hij als invaller met een knappe assist zijn stempel drukte op de wedstrijd.

De middenvelder staat bekend om zijn strijdlust en zijn sterke linker, waarmee hij zowel in de recuperatie als in de opbouw een meerwaarde kan zijn. In het verleden was hij ook een belangrijke pion bij Union Saint-Gilloise.

Lees ook... Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"
Toch zijn er ook twijfels. Teuma kampte dit seizoen met blessureleed en kwam daardoor slechts vijf keer in actie voor Standard. Ook momenteel is hij nog niet fit, waardoor hij het onderlinge duel op Sclessin moet missen.

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
9
Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

Antwerp-spits Janssen heeft een gekend probleem: "Dat was bij mij ook zo op het einde van mijn carrière"

17:00
3
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
1
Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

07:00
4
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
2
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
2
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
6
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
1
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
6
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
7
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
1
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
31
Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

Kan Antwerp zijn jonge talenten houden? Dierckx en Hamdaoui kijken de kat uit de boom

12:00
8
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
2
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
2
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
2
Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

18:40
2
'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

'Jürgen Klopp heeft beslist over zijn toekomst en licht Real Madrid in over zijn keuze'

19:20
Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

Genk-coach Nicky Hayen wil zijn spelersgroep prikkelen: "We hebben iets recht te zetten"

18:20
Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

Jan Vertonghen onder de vleugels van Vincent Mannaert: Rode Duivel zoekt zijn rol

19:00
Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

00:00
2
Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

Scheidsrechter die wordt beschuldigd van slagen aan speelster reageert: "Ik moest me verweren"

18:00
6
Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

Ongepast? Actie van Epolo zorgde enkel voor olie op het vuur in Waalse derby

15:00
1
'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

'Dat is een van zijn grootste kwaliteiten" - Silvio Proto laat zich uit over Vincent Kompany

17:30
4
"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht" Opinie

"Taravel en Vanderbiest leren een les door de ontknoping van KV Mechelen - Anderlecht"

16:45
1
Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal"

16:31
14
Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

Nieuwe pijnlijke nederlaag in JPL: "Moeten als mannen uit kleedkamer komen en niet als kindjes"

16:00
1

