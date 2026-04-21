Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

Antwerp is al volop bezig met de voorbereidingen op volgend seizoen en wil extra ervaring en leiderschap aan het middenveld toevoegen. Eén van de namen die daarbij circuleert, is Teddy Teuma.

De 32-jarige middenvelder maakte in januari de overstap van Stade de Reims naar Standard Luik, maar tekende daar slechts een contract tot het einde van het seizoen. Een langer verblijf op Sclessin is mogelijk, al is daar voorlopig nog geen duidelijkheid over.

Tussen Teuma en Standard bestaan wel afspraken over een eventuele verlenging, maar de club moet daar uiterlijk eind april een beslissing over nemen. Omdat die knoop nog niet is doorgehakt, houden andere clubs — waaronder Antwerp — de situatie nauwlettend in de gaten, weet GvA.

Bij de Great Old zijn ze alvast gecharmeerd door het profiel van de Maltese international. Teuma liet zich eerder dit seizoen al opmerken op de Bosuil, waar hij als invaller met een knappe assist zijn stempel drukte op de wedstrijd.

De middenvelder staat bekend om zijn strijdlust en zijn sterke linker, waarmee hij zowel in de recuperatie als in de opbouw een meerwaarde kan zijn. In het verleden was hij ook een belangrijke pion bij Union Saint-Gilloise.

Toch zijn er ook twijfels. Teuma kampte dit seizoen met blessureleed en kwam daardoor slechts vijf keer in actie voor Standard. Ook momenteel is hij nog niet fit, waardoor hij het onderlinge duel op Sclessin moet missen.