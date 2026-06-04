OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

Beerschot neemt afscheid van Rajiv Van La Parra. De club en de Nederlandse flankaanvaller hebben in onderling overleg beslist om het aflopende contract niet te verlengen, waardoor de 35-jarige speler op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging.

Ervaren kracht op het Kiel

Van La Parra streek midden vorig seizoen neer op het Kiel nadat hij transfervrij beschikbaar was. De Nederlander bracht een pak ervaring mee na passages in onder meer Engeland, Duitsland en Servië.

Bij Beerschot groeide hij al snel uit tot een belangrijke figuur binnen de spelersgroep. Niet alleen zijn kwaliteiten op het veld, maar ook zijn professionaliteit en persoonlijkheid werden sterk gewaardeerd binnen de club.

Sterke cijfers

Tijdens zijn periode bij Beerschot kwam Van La Parra in totaal 44 keer in actie. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en leverde hij ook meerdere belangrijke bijdragen in het aanvalsspel.



Ondanks zijn leeftijd bleef de voormalige Nederlandse jeugdinternational een vaste waarde binnen de selectie. Zijn ervaring bleek vooral belangrijk voor de jongere spelers in de kleedkamer.

Mooie woorden bij afscheid

Op de officiële clubkanalen nam Beerschot afscheid van de aanvaller met een warm eerbetoon. “Beerschot wil Rajiv uitdrukkelijk bedanken voor zijn inzet, toewijding en professionaliteit gedurende zijn periode bij de club”, klinkt het.

De club benadrukte daarbij ook de positieve invloed die Van La Parra had naast het veld. Zijn engagement en houding maakten hem populair bij zowel supporters als medewerkers.





Nieuwe uitdaging wacht

Met het aflopen van zijn contract komt er een einde aan een hoofdstuk van anderhalf seizoen bij Beerschot. De Nederlander lijkt echter nog niet klaar om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen.