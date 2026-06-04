‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’
Foto: © photonews
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Club Brugge lijkt opnieuw werk te maken van de komst van Benjamin Brantlind. Volgens het Zweedse Sportbladet volgt blauw-zwart de middenvelder al sinds de wintermercato en wordt er op korte termijn een concreet bod verwacht. IFK Göteborg staat open voor een verkoop.

Zweeds goudhaantje op de radar

Brantlind is een 17-jarige Zweedse aanvallende middenvelder, geboren in Göteborg op 15 augustus 2008. De rechtspoot is 1,83 meter groot en geldt als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van IFK Göteborg. Hij doorliep de jeugd van IK Kongahälla en stapte vervolgens over naar de academie van Göteborg, waar hij op jonge leeftijd doorbrak in het eerste elftal.

Contractsituatie speelt Club Brugge in de kaart

Brantlind heeft nog slechts zes maanden contract bij IFK Göteborg. Omdat een verlenging momenteel niet aan de orde lijkt, wil de Zweedse club deze zomer nog een transfersom ontvangen in plaats van hem later gratis te zien vertrekken. Sportchef Jesper Jansson gaf eerder al aan dat een verkoop tot de mogelijkheden behoort.

De situatie wordt nauwlettend gevolgd door Club Brugge, dat al maanden interesse toont. Ook het Franse Strasbourg wordt genoemd als kandidaat. Volgens Sportbladet zijn beide clubs bereid om een bod uit te brengen.

Sterke ontwikkeling in Göteborg

Brantlind maakte vorig seizoen indruk in de Allsvenskan. Voor IFK Göteborg verzamelde hij achttien wedstrijden in het eerste elftal en scoorde hij zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. Daarmee bevestigde hij zijn reputatie als toptalent.

Na een moeilijke seizoensstart kreeg hij de voorbije weken meer speelminuten. Na de spectaculaire 5-4-zege tegen Västerås sprak de middenvelder geëmotioneerd over zijn situatie. “Ik heb meer kunnen spelen, punten gepakt en gescoord. Dat heeft enorm veel betekend”, vertelde hij aan Sportbladet.

Marktwaarde en toekomst

De marktwaarde van Brantlind wordt momenteel geschat op ongeveer 200.000 euro. Gezien zijn leeftijd, status als Zweeds jeugdinternational en zijn snelle ontwikkeling ligt dat bedrag mogelijk nog aanzienlijk lager dan zijn werkelijke potentieel. Voor Club Brugge kan dit dossier daarom een interessante opportuniteit worden zodra het eerste officiële bod op tafel ligt.

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