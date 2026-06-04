Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Anderlecht stelde donderdag zijn nieuwe thuisshirt voor het seizoen 2026/27 voor, maar naast het nieuwe Adidas-tenue ging de aandacht vooral naar een ander belangrijk dossier. CEO Kenneth Bornauw gaf een stand van zaken over de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

Trainersjacht draait op volle toeren

Anderlecht zit sinds het einde van het seizoen zonder definitieve hoofdcoach en werkt achter de schermen volop aan een oplossing. Tijdens de voorstelling van het nieuwe shirt bevestigde CEO Kenneth Bornauw dat de gesprekken met kandidaten inmiddels aan de gang zijn.

In een interview met Het Laatste Nieuws en voor de camera van VTM liet Bornauw verstaan dat de club niet stilzit. “Er is een shortlist van trainers, die moet er altijd zijn in het voetbal. We praten momenteel met trainers en we hopen dat hij er is tegen de start van de voorbereiding op het seizoen”, klinkt het.

De Brusselaars willen zo snel mogelijk duidelijkheid, zodat de nieuwe coach voldoende tijd krijgt om zijn stempel op de voorbereiding te drukken.

Belgische ervaring geen vereiste

Opvallend is dat Anderlecht zich niet uitsluitend richt op trainers met ervaring in de Jupiler Pro League. Volgens Bornauw blijft het profiel belangrijker dan het cv.

“Uiteraard is een notie van de Jupiler Pro League een competitief voordeel”, aldus de CEO. Toch benadrukt hij dat sportief verantwoordelijke Antoine Sibierski een zeer specifieke profielschets heeft opgesteld.





De toekomstige trainer moet niet alleen tactisch sterk zijn, maar ook dagelijks aanwezig zijn op het trainingsveld en voldoende uitstraling hebben om de spelersgroep te leiden.

Eerste gesprekken achter de rug

Dat Anderlecht al concrete stappen heeft gezet, blijkt uit een andere onthulling van Bornauw. “We hebben al met twee coaches gesproken. Dat zijn telkens gesprekken van een paar uur geweest.”

Hoewel die contacten aantonen dat het dossier vooruitgaat, is er voorlopig nog geen akkoord bereikt. Witte rook blijft voorlopig uit boven het Lotto Park.

Ook versterking op komst

Naast de zoektocht naar een trainer werkt Anderlecht ook aan de kern voor volgend seizoen. Bornauw bevestigde dat er vier prioritaire posities versterkt moeten worden voordat de Europese campagne eind juli van start gaat.

“Dat dat onder meer achteraan is, is geen geheim”, klonk het. Paars-wit wil zich niet laten afremmen door een mogelijk tragere transfermarkt en wil de komende weken snel schakelen op zowel trainers- als spelersvlak.