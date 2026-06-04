'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

RSC Anderlecht wil zich tijdens de zomermercato gericht versterken. Antoine Sibierski zoekt niet alleen directe versterkingen, maar richt de blik ook op al op de toekomst. In dat opzicht jaagt de Belgische recordkampioen op ene Valentin Joseph.

Geen nood. Niemand moet aan de eigen voetbalkennis beginnen twijfelen als de naam van Valentin Joseph geen belletje doet rinkelen. De 17-jarige aanvaller doorloopt momenteel de jeugdreeksen van Blackburn Rovers.

En daar wringt net het schoentje. Joseph wil héél graag de stap naar een A-kern zetten, maar krijgt geen kansen in Blackburn. De reden daartoe is eveneens héél duidelijk. The Riversiders knokten een volledig seizoen tegen degradatie.

Toptalent met héél véél potentieel

In dat geval is het allesbehalve evident om een 17-jarige snaak te laten proeven van voetbal op het hoogste niveau. Nochtans wordt Joseph over Het Kanaal gezien als een toptalent met héél véél potentieel.

En dat weet ook Antoine Sibierski. De sportief directeur van RSC Anderlecht heeft Joseph om zijn verlanglijstje staan. De 17-jarige spits kan een opportuniteit zijn voor paars-wit. Om u een idee te geven: bij de U18 van Blackburg was hij afgelopen seizoen goed voor 21 doelpunten in 31 wedstrijden.

RSC Anderlecht ligt in pole position!

De Engelse media weten dat Anderlecht eveneens één van de grootste kanshebbers is om Joseph te overtuigen. Rangers FC en VfL Wolfsburg hebben Joseph eveneens op de verlanglijst staan, maar paars-wit heeft een extra troefkaart om op tafel te gooien.





Met RSCA Futures in de Challenger Pro League krijgt Joseph de tijd om zich aan te passen aan het Belgische voetbal én aan het profvoetbal. Met de trajecten van Mihajlo Cvetkovic en Keisuke Goto kan worden aangetoond hoe snel het uiteindelijk kan gaan voor een aanvaller.

Financiële opportuniteit

Het is momenteel niet duidelijk hoeveel de transfer van Joseph moet kosten. Al kunnen we er wél van uitgaan dat een eventuele vergoeding voor een 17-jarige aanvaller geen probleem zal vormen voor paars-wit. Een marktwaarde kennen we momenteel evenmin.