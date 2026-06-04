'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht wil zich tijdens de zomermercato gericht versterken. Antoine Sibierski zoekt niet alleen directe versterkingen, maar richt de blik ook op al op de toekomst. In dat opzicht jaagt de Belgische recordkampioen op ene Valentin Joseph.

Geen nood. Niemand moet aan de eigen voetbalkennis beginnen twijfelen als de naam van Valentin Joseph geen belletje doet rinkelen. De 17-jarige aanvaller doorloopt momenteel de jeugdreeksen van Blackburn Rovers.

En daar wringt net het schoentje. Joseph wil héél graag de stap naar een A-kern zetten, maar krijgt geen kansen in Blackburn. De reden daartoe is eveneens héél duidelijk. The Riversiders knokten een volledig seizoen tegen degradatie.

Toptalent met héél véél potentieel

In dat geval is het allesbehalve evident om een 17-jarige snaak te laten proeven van voetbal op het hoogste niveau. Nochtans wordt Joseph over Het Kanaal gezien als een toptalent met héél véél potentieel.

En dat weet ook Antoine Sibierski. De sportief directeur van RSC Anderlecht heeft Joseph om zijn  verlanglijstje staan. De 17-jarige spits kan een opportuniteit zijn voor paars-wit. Om u een idee te geven: bij de U18 van Blackburg was hij afgelopen seizoen goed voor 21 doelpunten in 31 wedstrijden.

RSC Anderlecht ligt in pole position!

De Engelse media weten dat Anderlecht eveneens één van de grootste kanshebbers is om Joseph te overtuigen. Rangers FC en VfL Wolfsburg hebben Joseph eveneens op de verlanglijst staan, maar paars-wit heeft een extra troefkaart om op tafel te gooien.

Met RSCA Futures in de Challenger Pro League krijgt Joseph de tijd om zich aan te passen aan het Belgische voetbal én aan het profvoetbal. Met de trajecten van Mihajlo Cvetkovic en Keisuke Goto kan worden aangetoond hoe snel het uiteindelijk kan gaan voor een aanvaller.

Financiële opportuniteit

Het is momenteel niet duidelijk hoeveel de transfer van Joseph moet kosten. Al kunnen we er wél van uitgaan dat een eventuele vergoeding voor een 17-jarige aanvaller geen probleem zal vormen voor paars-wit. Een marktwaarde kennen we momenteel evenmin.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Blackburn

Meer nieuws

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

21:00
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

20:40
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

20:20
Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

19:40
1
📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

19:20
Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

19:00
4
Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
41
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
1
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

15:20
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

17:30
5
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
9
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

16:30
3
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
1
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
7
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15
OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

15:00
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

14:40
🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

14:00
8
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

13:30
8
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
6
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
7
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

'Borussia Dortmund gaat onder deze specifieke voorwaarde akkoord met terugkeer van Duranville naar Anderlecht'

03/06
3
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België

03/06
22

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Play-offs - Finale
Hull City Hull City 1-0 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City Geannuleerd Southampton Southampton

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over U17 naar historische finale op EK We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom André Coenen André Coenen over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt filip.dhose filip.dhose over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij JaKu JaKu over 🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba" Pontsjow Pontsjow over Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal bink bink over Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst Supremepony Supremepony over Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku' Bodino Antonio Bodino Antonio over 'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger' .. .. over 📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved